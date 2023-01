Ønsketenking fra Tjeldflåt?

Den første som klarer å finne spor av væpnet revolusjon i Rødts program, skal få en premie.

Sjelden har jeg sett egne politiske forhåpninger skinne så klart gjennom, skriver Odd Arild Viste i sitt svar til BT-kommentator Gerd Tjeldflåt.

Odd Arild Viste

Jeg har ingen illusjoner om at politiske kommentatorer skal være politisk nøytrale, men sjelden har jeg sett egne politiske forhåpninger skinne så klart gjennom som i Gerd Tjeldflåt sin kommentar om hva Rødt er i BT 20. januar.

Hun er ikke den eneste som er blitt overrasket, og kanskje skremt, over i hvilken grad Rødt de siste årene har klart å adressere vanlige folks bekymringer over fattigdom, ulikheter og sinnssyke strømpriser.

Sånn som det ser ut nå, griper en begjærlig anledningen den pågående diskusjonen om Rødt sitt forhold til norsk våpenstøtte, til å prøve å skyve tilbake det uromomentet Rødt har klart å bli for etablerte partier og kommentatorer.

Jeg syns det er vanskelig å lese Tjeldflåt sin spådom om at Rødt «omsider får seg en knekk», som noe annet enn en intens ønsketenking.

Rødt sin debatt om våpenstøtte reflekterer, sånn jeg ser det, noe viktig. Den representerer en viktig motvekt til den skråsikkerheten i denne saken, som ser ut til å prege store deler av kommentariatet og de andre partiene.

Dette tror jeg er lettere å se for vanlige folk, enn for de som har en bredere politisk agenda og egne politiske interesser.

Spørsmålene som burde melde seg, er mange. Hvor langt bør vi være villige til å ta det med våpenstøtten? Kan det være fare at vi blir fanget i forpliktelser som gjør at vi til slutt mister kontrollen over hva vi skal være involvert i?

Hva er tidsperspektivet? Kan det være at våpenstøtten bidrar til at krigen drar ut i tid? Med alt det fører med seg av død og ødeleggelser, uten at det endrer på sluttresultatet.

Fordi vi ikke har svarene på disse spørsmålene og mener at det er fornuftig å føle på en usikkerhet omkring hvordan vi best kan støtte folket i Ukraina. Det er nettopp dette debatten i Rødt reflekterer.

Mímir Kristjánsson (R) er en av flere som har skiftet standpunkt i saken.

Så har du røverhistoriene om væpnet revolusjon, kommunisme og «svært vennlege kjensler overfor Russland». Disse skremmebildene er det færre som har malt de siste årene, selv om de fortsatt er å se i kommentarfeltene.

De mer profesjonelle aktørene har med god grunn lagt disse forestillingene på hyllen. I opphisselsen over en mulighet til å sette urokråken på plass, ser det imidlertid ut som at kravene til egen seriøsitet senkes ganske kraftig.

Rødts program og politikk ligger åpent ute for alle som vil lese, og den første som klarer å finne spor av væpnet revolusjon og «vennlege kjensler overfor Russland», skal få en premie.

Rødt sin kommunisme handler om at vi har en visjon om et samfunn uten klasseskiller, og de eneste som har grunn til å bli skremt over det, er de som har en interesse av å opprettholde dem. Det gjør selvfølgelig vondt å miste privilegier.

Så har Tjeldflåt rett i en ting, og det er at Rødt er partiet for de som vil ha lave strømpriser. Men jeg mener hun tar feil i det at skråsikkerheten i spørsmålet om våpenstøtte gjenspeiler et mer realistisk forhold til omverden. Jeg mener at det først og fremst er en farligere måte å forholde seg til denne dramatiske situasjonen på.