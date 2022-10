Lyden av ei tom scene

På Det Vestnorske Teateret har ei ny scene reist seg. Larmen frå byggearbeidet blir fort erstatta av lyden av stilla – og ekkoet av ei regjering som gløymde Bergen.

Frå innsida av det nye tilbygget til Det Vestnorske Teateret.

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag og styremedlem i Det Vestnorske Teateret

Det Vestnorske Teateret er ein nynorsk maktdemonstrasjon, på gateplan i Bergen sentrum. Her har det lege sidan 2016. Nynorsken og den nynorske scenekunsten breier seg i byen og tar han plassen den fortener. Plasseringa er symboltung – og i seg sjølv ei viktig språkpolitisk markering.

Flyttinga har vore ein suksess, og teateret har i løpet av kort tid etablert seg som eit av Noreg sine viktigaste teaterhus, med fleire Hedda-nominasjonar og prisar. Nynorsk er det vesle språket for den store scenekunsten.

Det Vestnorske Teateret fortener meir støtte i statsbudsjettet, skriv Peder Lofnes Hauge.

Ombygginga av teateret gjer at det no står fram som eit fullverdig teaterhus med hovudscene og ei ny scene 2 og prøvesal, men det manglar nye løyvingar for å ta den nye scena i bruk. Det blir det ikkje mykje teatermagi av.

Vestland fylkeskommune har løyvd 1,5 millionar kroner ekstra til drifta, men den statlege delen på 3,5 millionar var ikkje å finne i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2023.

Regjeringa har jobba godt i månadsvis for å bu folk på kor stramt dette statsbudsjettet kom til å bli, men to dagar før dei la det fram, kunne dei skryte av at dei har tatt seg råd til å kutte dieselavgifta med 1,3 milliardar. Politikk er prioritering, og regjeringa burde ha gløtta over fjellet då dei fordelte kronene.

Innsendaren set sin lit til Audun Lysbakken (til v.). Her framfor Det Vestnorske Teateret ved eit tidlegare høve.

Ein som verkeleg veit kva som rører seg vest for vass-skiljet, er partileiar i SV, Audun Lysbakken. Han vil spele ei hovudrolle når SV no skal i forhandlingar med regjeringa om statsbudsjettet, og det er håp om at det ligg 3,5 millionar nynorske teaterkroner til Bergen når han har sagt sitt.

SV forstår og bryr seg om nynorsken sin plass i samfunnet. Lysbakken lova Mållaget før valet å vere ein god alliert for målfolket, og han bad veljarane røyste på politikarar som var «viljuge til å stå opp for nynorsken sin plass i det offentlege».

Om det blir budsjettsemje mellom SV og regjeringa, er det all grunn til å tru at det inneber ein nynorsk-pakke. Den pakken bør innehalde pengar til nynorsk scenekunst i Bergen.

Med Det Vestnorske Teateret har nynorsken tatt sin plass i byen. No må nokon stå opp for han. Eg blir ikkje overraska om det blir Lysbakken. Scena er di!

