Byens uunngåelige narkoreir

Å bryte opp en åpen russcene bør ha en faglig forankring, ikke være ledd i sosial renovasjon.

Når en russcene brytes opp, flytter miljøet seg, skriver innsenderen. På bildet er Korskirkeallmenningen i Bergen sentrum.

Beathe Hauge Rønning Lege, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Et like sikkert vårtegn som utepils på Bryggen, cruiseskip i Vågen og knipsende japanere på Torgallmenningen, er avisinnlegg om behovet for å rydde Bergens gater for løse fugler før turistsesongen setter inn. Siste tilskudd i rekken er Trude Helén Hole sitt debattinnlegg «Bergen er blitt Nordens narkoreir» (BT torsdag).

Den nevnte debattanten kan verken anbefale folk å reise på ferie til Bergen, enda mindre flytte tilbake til byen selv. Alt skyldes altså tilstanden i Vågsbunnen, der syke mennesker injiserer, røyker og svelger de rusmidler de er avhengige av.

Vi kan lese om trusler, rop, skrik, tyveri og åpenlys vold – og at også forbipasserende og turister får unngjelde.

Rusavhengige har manglet elementære menneskerettigheter over lang tid, skriver Beathe Hauge Rønning.

Alle europeiske storbyer har åpne russcener, så også Bergen. Som Hole selv skriver i sitt innlegg: Åpne russcener flytter på seg dersom de brytes opp – fra Nygårdsparken til Strax-tunnelen til Korskirkeallmenningen. Å bryte opp en åpen russcene bør ha en faglig forankring, ikke være ledd i sosial renovasjon.

I en rapport fra 2017 utført av UiB/Uniresearch, fant man at 40 prosent av alle rusmiddelbrukere i Strax-tunnelen hadde blitt utsatt for vold den siste måneden, og at forholdene hadde forverret seg etter stengning av Nygårdsparken.

Ekstra ille var det for kvinnene i rusmiljøet. Som kjent førte ikke stengningen av Nygårdsparken til at de åpne russcenene forsvant, snarere tvert imot.

Det er et uomtvistelig faktum at det er en belastning å være nabo til åpne russcener, enten man bor der eller er selvstendig næringsdrivende. At en ansamling mennesker som bruker rusmidler, både gir «trusler, rop, skrik, tyveri og åpenlys vold», skal man ikke lenger enn til Torgallmenningen, Torget og Bryggen en lørdagskveld for å kunne observere, når en ikke ubetydelig andel av Bergen befolkning nyter alkohol.

At det å være nærmeste nabo til en åpen russcene innebærer en belastning, er åpenbart, både når det gjelder støy, forsøpling og å observere at kriminelle handlinger begås. Å flytte en åpen russcene fra et sted til et annet, er imidlertid ingen løsning.

Høyesterett avsa i april 2022 tre dommer der rusmiddelavhengige ble fritatt for straff for å oppbevare narkotiske midler til eget bruk. I etterkant av dette sendte Riksadvokaten ut en presisering i mai samme år om at politiet ikke har, og ikke har hatt, mulighet å gjennomføre inngripende tvangs- og straffetiltak overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, dersom eneste mistanke om lovbrudd er at de har på seg brukerdoser med narkotiske midler.

Politiet skal heretter prioritere dem som importerer og omsetter større mengder narkotiske stoffer, altså organisert kriminalitet. Mindre tilstedeværelse av politi på Korskirkeallmenningen blir en uunngåelig konsekvens av denne presiseringen.

Det er prisen å betale for at elementære menneskerettigheter også når dem som i årevis har vært utsatt for urettmessig straffeforfølging og menneskerettighetsbrudd av den norske stat.

Problemet med norsk ruspolitikk er ikke at vi må «beskue» syke mennesker mens de kjøper og inntar det stoff de er avhengige av. Problemet er snarere at rusmiddelavhengige over år har manglet elementære menneskerettigheter, blant annet ved å bli utsatt for uforholdsmessige tvangs- og straffetiltak av politi og påtalemakt.

At de får dårligere behandling enn sine medmennesker i helsevesenet, og at mennesker med en alvorlig rusmiddelavhengighet, som injiserer rusmidler, dør i gjennomsnitt 15–20 år før andre på sin egen alder.

Norge er på overdosetoppen i Europa, til tross for at vi i hvert fall frem til nå har vært blant de strengeste i klassen når det gjelder narkotikapolitikk.

Det finnes altså nok av ting å engasjere seg i dersom man vil gjøre norsk ruspolitikk bedre. Å bryte opp og å stenge en av Bergens åpne russcener fordi turistsesongen nærmer seg, er ikke en av dem.