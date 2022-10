Jeg er tidligere barnevernsbarn, og vil takke barnevernet

Uten dem er jeg overbevist om at jeg hadde vært død av en overdose for mange år siden.

I dag er kvinnen på et godt sted i livet. Det ville ikke vært mulig uten Barnevernet, mener hun.

Anonym kvinne Bergen

Jeg har lest litt av alle sakspapirene som finnes om meg. Jo mer jeg leste, jo mer skremt ble jeg. Jeg vet ikke om jeg, for min egen skyld, noensinne kommer til å lese alt. Mest for å skåne meg selv, og fordi jeg har tro på at man må se fremover. Man kan ikke dvele ved fortiden. Fortiden kan ikke endres, men det kan heldigvis fremtiden.

Barnevernet var lenge inne i saken min, uten å gjøre tiltak. Eller, tiltak ble gjort, men vi flyttet til en ny bydel, og da måtte alt startes på nytt. Jeg vet at det var familiemedlemmer som ba om at noe måtte skje, men ikke noe ble gjort.

Jeg ble plassert i beredskapshjem da jeg var seks år gammel. Spør du seks år gamle meg, var det en stor feil å rykke meg opp med roten, fra mine søsken. Selv i begynnelsen av tenårene hatet jeg barnevernet for det de hadde gjort.

Hvorfor? Fordi jeg var et barn. Jeg innså ikke at det jeg hadde opplevd da jeg var liten, var feil. Barn er lojale mot sine foreldre. Spør du meg nå, som voksen, skulle jeg virkelig ønske noe ble gjort tidligere.

Jeg er vokst opp i fosterhjem. I en familie hvor jeg alltid har vært inkludert. Jeg har fra dag én vært en del av familien. De har aldri lagt skjul på at det har vært tøft, og var nær ved å gi opp mange ganger. Jeg var en skadet person utsatt for omsorgssvikt, og som hadde opplevd så mye vondt i mitt liv. Jeg klandrer dem ikke. Heldigvis ga de aldri opp. De hadde støtte i hverandre, og de ønsket kun det beste for meg.

Selv i dag ser jeg på dem som mine. Mine foreldre. De har gjort en helt fantastisk bra jobb. Og for det er jeg evig takknemlig.

Jeg sitter her nå som voksen. Jeg har gått totalt imot alt statistikken forteller. Skulle jeg fulgt statistikken, ville jeg gått på Nav. Uten utdannelse. Gått fra tiltak til tiltak. Vært narkoman, eller hatt store psykiske problem.

Men se på meg nå. Jeg har stabil livssituasjon med fast jobb. Fast inntekt. Jeg har fagbrev. Jeg har forpliktelser som alle andre.

Ingenting av dette hadde vært mulig uten barnevernet. Uten dem er jeg overbevist om at jeg hadde vært død av en overdose for mange år siden. Og hadde vært en del av den altfor dystre statistikken.

Jeg skal være den første til å innrømme at alt ikke er perfekt i barnevernet. Det er en jobb som må gjøres der, akkurat som ellers i samfunnet.

Men solskinnshistorier finnes. De kommer bare dessverre så altfor sjelden frem i lyset.

Vi trenger et barnevern. Ikke et familievern, skriver innsenderen.

Vi som er solskinnsbarn må ut og fortelle vår historie. Man leser altfor sjelden de gode historiene i mediene. Kun de dystre. Det er en grunn til at de får spalteplass. Barnevernet har taushetsplikt. De kan ikke forsvare seg. De har ikke lov til å for eksempel gå ut og fortelle min eller andre sin historie i mediene. Vi må gjøre det selv.

Jeg har ikke gjort det før, og var lenge i tvil om jeg skulle gjøre det nå og. Hvorfor? Fordi jeg ikke er enebarn. Jeg har ingen rett til å utlevere mine søsken eller biologiske familie. Jeg kan kun fortelle om meg selv og min historie. Derfor er det så mye jeg har utelatt, som absolutt burde vært relevant i denne historien. Men jeg kan ikke.

Mange forteller aldri sin historie av de grunner som er nevnt. Absolutt ikke fordi de ikke finnes!

Så til dere som garantert er uenig med meg: Det er lov. Det er lov å si at jeg er helt totalt på viddene. Og at det å ta barna fra foreldrene aldri må forekomme. At det trengs et familievern, der familien som helhet stiller sterkest. Men jeg er ikke enig. Vi trenger et barnevern. Ikke et familievern. Barna må komme først. Alltid.

Det er ingen menneskerett å få barn. Det er ingen menneskerett å ha «eierskap» til dine barn. Jeg mener vi må være takknemlig hver dag for de som jobber i denne etaten. For alle de trusler de får mot seg. For alle de søvnløse nettene de har for de lurer på om de faktisk gjorde det rette når de valgte å gå til det skrittet, eller ikke gjorde det.

For alle de avisartiklene de møter på der det regelrett står at de aldri burde hatt en jobb. For alt det hatet de møter fra folk som ikke vet. Fra folk som synser. For folk som tror at kun en side av historien er den rette. Til og med fra politikere.

Barnevernet går aldri inn og splitter en utad velfungerende familie fordi de har lyst. Jeg vet det er mange runder før de kan gå til det skrittet. Det er aldri én person alene som tar slike avgjørelser.

Så til dere som hyler opp over alle feilavgjørelser barnevernet gjør. Som kun hører en side av saken. Husk dette neste gang: Det er alltid to sider av en sak. Om foreldrene hyler høyest og er i mediene, betyr det ikke at de har rett. Barnevernet kan ikke uttale seg. Barna kan ikke uttale seg. Når de blir eldre, tør de ikke uttale seg av lojalitet til biologisk familie.

Jeg skriver ikke dette for å beskytte for alle feil som blir begått. For det blir begått feil. Noe mange historier har vist oss, både i Bergen og resten av landet.

Det begås feil i alle yrker i arbeidslivet. I helsevesenet. I skoler. I barnehager. Til og med i nærbutikken din blir det daglig begått feil. Så lenge mennesker er involvert, begås det feil. Det er umenneskelig å ikke feile.

Jeg mener at barnevernet trengs. Så lenge mennesker får barn, trengs disse fantastiske folkene. Solskinnshistorier finnes.

