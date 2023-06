Har vi råd til å si nei til denne sykkelveien?

En sammenhengende sykkelvei mellom Trengereid og Stanghelle vil bli en attraksjon.

Når det skal bygges ny vei og bane mellom Arna og Voss, bør vi også lage sykkelvei. Bildet er fra Dalseid.

Robert Bergersen Skaar Styremedlem, Bergen MDG

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I anledning utbyggingen av vei og bane mellom Arna og Voss har vi en unik mulighet for å lage en sammenhengende sykkelvei mellom Trengereid og Stanghelle. Det vil videre åpne opp områder som Eksingedalen, Modalen og Bergsdalen. Dessuten vil Vegvesenets Nasjonale sykkelrute nr. 6 (Sognefjellsvegen) faktisk bli mulig å sykle. Ikke minst vil perlen av en sykkelvei mellom Stanghelle og Dale åpne opp som en ny mulighet for flere.

Vi snakker altså om en lokal sykkelmulighet for vaksdalinger, men også en turistattraksjon à la Trolltunga eller Kongevegen over Filefjell. Kombinerer du det med veterantog frem til Trengereid, så snakker vi om et fullskala friluftsmuseum som forteller om infrastruktur, industrihistorie, og ikke minst krigshistorie.

Jeg våger påstanden om at kulturminnene ligger tett som regnbygene i området.

En sammenhengende sykkelvei her vil bli en unik mulighet til å verne og fortelle om kulturhistorie og samtidig tjene gode turistpenger, mener innsenderen.

Sweco har allerede gjort en mulighetsstudie som forteller om verdiene, mulighetene og litt om prisen. Rapporten er ikke gjort av hvem som helst, men av Jan Adriansen, som var prosjektleder for nettopp Kongevegen.

Veien får også god omtale i boken Skinnelangs av Erlend Garåsen. Garåsen har nå gått 5000 kilometer på tur langs våre toglinjer, og hans bok er et must for enhver seriøs turgåer. Foreløpig er det perlen av en vei rundt Stavenes som er omtalt i detalj. Tragedien er at denne spennende delen av veien ikke har en ordentlig tilknytning i sør, og er en blindvei i nord.

Robert Bergersen Skaar (MDG) ønsker visjonære politikere som kobler vern med naturopplevelser og bærekraftig turisme.

Vi har altså en helt unik vei, og en helt unik mulighet til å verne og fortelle om kulturhistorie, tjene gode turistpenger på en måte som er bærekraftig, og samtidig fortelle omverden litt om hvem vi er.

Spør du meg, så burde denne veien inn i fylkesvåpenet vårt. Den er den ultimate vestlandske veien. Den sier alt om hvem vi vestlendinger er.

I dette området ligger kulturminnene tett som regnbygene, mener Skaar.

Nå trenger vi politisk besluttsomhet som viser at vi evner å tenke langsiktig, og som visjonært kobler vern med naturopplevelser og bærekraftig turisme. Jeg vil heller ha et kobbel med sykkelturister her enn 10.000 cruiseturister som busser rundt i Bergen.

Dette er «Norway in a nutshell» bare mer komprimert og nært.

I mars fremmet Bergen MDG et representantforslag i bystyret og ber byrådet arbeide for nettopp denne muligheten. Men her må også turistnæring, sykkelmiljø i og rundt Bergen, nabokommuner og Vestland fylkeskommune også kjenne sin besøkelsestid.

Gi oss en sammenhengende sykkelvei mellom Trengereid og Stanghelle, og benytt anledningen K5 gir oss.