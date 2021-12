Send og motta gaver med kjærlighet

Sett skyldfølelsen til side, du skylder ingen julegaver, og ingen skylder deg.

Julen bærer med seg et element av forpliktelse, skriver Raphael Olande.

Raphael Olande Landås

Fettere og kusiner, onkler og tanker og andre slektninger bor bare 30 minutter unna i samme by. Det er ikke vondt blod mellom dere, og hver gang dere treffes på gaten, føles det godt å snakke med dem.

Dere sier at det hadde vært kjekt å besøke hverandre eller å møtes for en kaffekopp, men det skjer aldri. Hverdagen er så travel at vi nøyer oss med å sende en gratulasjon og gave på bursdager.



Korona har gjort det enda verre, selv om vi ikke var stort bedre før pandemien. Det virker mer logisk å skylde på korona, selv om vi har besøkt andre venner eller hatt kaffeavtaler og fester gjennom pandemien. Det er en dårlig unnskyldning.

«Ønsk slektninger og venner en god jul, selv om du ikke har noe å gi dem», er rådet til Raphael Olande.

Takket være julen er det endelig en grunn til å besøke slektninger. Jeg elsker det; å gi gaver, møte de slektningene og vennene som ennå bryr seg. Eller i det minste å minne deg selv på at dere har et bånd, selv om det er svakt.

Forfatter Gary Chapman beskriver det å gi en gave som et av kjærlighetens fem språk. Men forutsigbarheten, rutinen og forventningene rundt jul bærer med seg et element av forpliktelse. En «gjeld» du må betale.

Det forventes en gave fra deg, og det henger over deg. Du vet at du ikke trenger å gi, men du føler deg fortsatt tvunget til det.

Slik var innrømmelsen til en venn som mente at han i fjor følte seg presset til å kjøpe gaver etter å ha mottatt mye. Han ville føle seg skyldig hvis han ikke «betalte tilbake».

Han håper han ikke mottar gaver i år, men skyldfølelsen er der fortsatt. Hva vil folk si? Og da han bestemte seg for å gi gaver til tilfeldige mennesker, var de raske til å «å betale tilbake», og tok bort min venns giverglede. Han er ikke alene. Jeg har følt på det samme.

Så hva gjør du med gaver denne julen? Uttrykke kjærlighet, gripe sjansen til å besøke slektninger, oppfylle en tradisjon eller «betale gjeld»?

Livet har sine opp- og nedturer, og du kan ha dårlig råd i juletider. For dem som virkelig bryr seg, spiller det ingen rolle. Ring dem, inviter dem hjem, del et bilde på Instagram og hold kontakten. Skyldfølelse for å ikke gi gaver er ikke nødvendig.

Send og motta gaver med kjærlighet. Sett skyldfølelsen til side, du skylder ingen julegaver, og ingen skylder deg. Som det står skrevet i bibelverset (Romerne 13:8): Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Ønsk slektninger og venner en god jul, selv om du ikke har noe å gi dem. Og ikke bli sur om du gir gaver uten å få noen i retur. Husk at det er en julegave og ikke julegjeld du gir! Med ønsker om en god jul og et lykkelig 2022.