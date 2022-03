Refleksjoner fra et bilde

Min grandonkels skjebne lærte meg at vi må ta på alvor det vi ser og handle deretter.

Innsenderens grandonkel tok dette bildet av et brennende Canton i Kina i 1938. Det gir ham assosiasjoner til dagens situasjon i Ukraina.

Jacob Kooter Laading Søreide

Det er vanskelig å ta inn over meg det som skjer i Ukraina og hva det betyr for oss. For meg.

Jeg fant et bilde forleden dag som min grandonkel og navnebror tok i Canton (Guangzhou), Kina i 1938. Han var utskremt kontormedarbeider som interesserte seg dypt for fotografi. Bildet viser et rolig europeisk distrikt med fasade mot et vannspeil i en kanal i forgrunnen.

Bergenseren Jacob Blaauw Kooter (1903–1949) var en ivrig fotograf.

Mot denne viser han kontrasten fra en himmel i brann full av røyk og brann. Dette var fra japanernes overtakelse av Canton, med kinesisk tilbaketrekning og nedbrenning av egen by.

Bildet forteller en historie om en urolig observatør på trygg grunn. En europeer som ser på to asiatiske makters kamp mot hverandre. Fasiten var at han fire år senere ble internert av japanerne i Shanghai som europeer, et opphold han overlevde, men som likevel tok livet av ham i 1949.

Mon tro om han kunne ane det der han sto og tok bildet i 1938 – at dette ikke bare skulle bli dypt relevant for ham, men etter hvert også spise ham opp?

Min lærdom fra hans skjebne er at vi må ta på alvor det vi ser og tenke at vår vei videre, akkurat som på sent 30-tall, avhenger av at vi alle tar stilling til hva det som skjer ikke langt unna, betyr for Europa, verdiene i den verden vi ønsker å leve i og for oss personlig. Og så må vi handle deretter, i klare ord og gjerninger.

Historiens bølge ruller og da er det å håpe at vi har lært og at vi tør ta kampen. Tenk det utenkelige. Innsatsen er høy: vår demokratiske fremtid.

Slava Ukraina – Leve Ukraina!