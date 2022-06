Vi trenger en innsats mot drukningsulykkene

21 mennesker har druknet så langt i år. Vi frykter en ny dødssommer på sjøen og mener det trengs en sterkere innsats mot drukninger i Norge.

Hans-Jørgen Molvig, direktør i Tryg Forsikring

Hans-Jørgen Molvig Direktør Tryg Forsikring

Vi mener det er på tide med en målrettet innsats mot antall drukningsulykker i Norge, og at tre virkemidler vil være viktige for å få ned antall drukninger:

1. Påbudt bruk av redningsvest i fritidsbåter

De aller fleste av dem som drukner fra fritidsbåt, har ikke redningsvest på seg. Vi vet at vesten redder liv, og at mange av dem som i dag omkommer, kunne vært reddet av vest. Et påbud om redningsvest for alle fritidsbåter bør derfor innføres, også for båter over åtte meter.

2. Lik promille på sjø som på land

I dag kan du kjøre båt med 0,8 promille i blodet. Den samme promillen vil gi deg ubetinget fengselsstraff dersom du kjører bil og blir tatt. Det er inkonsekvent og meningsløst at det skal være lov å kjøre fritidsbåt i halvfylla. Mange av fritidsbåtene har høy fart og store motorer. Det krever årvåkne og edru kvinner og menn til rors.

3. Obligatorisk redningsutstyr på brygger og badeplasser

I dag er det ingen regelverk for sikring av offentlige badeplasser og brygger. Over halvparten av drukningsulykkene i Norge skjer etter fall fra brygge eller under bading – dette er ulykker der lett tilgjengelig redningsutstyr kunne vært forskjellen mellom liv og død. Dette vet vi i Tryg – våre redningsbøyer, som vi har plassert ut siden 1952, har bidratt til å redde mer enn 1000 liv gjennom disse årene.

I en fersk undersøkelse foretatt for Tryg av YouGov, sier 69 prosent av de spurte ja til et påbud om redningsvest i alle fritidsbåter, 62 prosent støtter lik promille på sjøen som på land, og hele 80 prosent støtter et påbud om redningsutstyr på offentlige kaier og badeplasser.

Vi mener det må til et krafttak for å få ned antall drukninger, og at tiltakene vi foreslår vil ha en god effekt. Vi trenger handling, og vi trenger det nå!