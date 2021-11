«Du kødder ikke»

Humor er et fristende, men risikabelt sosialt virkemiddel, skriver Solveig Moldrheim. Hun har nylig avlagt doktorgrad på fordommers makt i sosialt samspill på skoler.

Humor er et fenomen som har kraft til både å undertrykke og frigjøre. Hvorfor er det slik?

Solveig Moldrheim PhD og undervisningsleder i Raftostiftelsen

Nimali har noe på hjertet og utbryter: – Vet du hva som er så irriterende, Solveig? Oh my God! De kommer til deg og sier: «Du er så tynn!», og så: «Jeg bare tulla!»

Hennes venninne Khadija bryter inn: – Du kødder ikke.

Nimali nikker ivrig: – Du kødder ikke, du sa det på ekte, liksom! Nimali og Khadija er to av i alt 33 ungdommer som jeg intervjuet i forbindelse med mitt doktorgradsprosjekt, «Fordoms makt. Elevers fortellinger om andregjøring – bruk, praksis og erfaringer», som jeg nylig disputerte for.

Av sitatet over ser vi at de to jentene gjennomskuer at det ligger et alvor bak tullingen. Humor kan brukes til å kamuflere og legitimere krenkelser fordi vi i vårt samfunn har en sterk norm om humor. Det er ikke bare lov å være morsom, det er også regnet som veldig bra – og det er årsaken til at «Jeg bare tulla» er et argument i det hele tatt.

«Den sterke normen om humor innebærer at det gir høy sosial status å være morsom i samfunnet vårt», skriver Solveig Moldrheim.

Den som setter foten ned når humor er i spill, blir fort den kjipe, og risikerer å bli beskyldt for ikke å ha humor. Det kan være en tung beskyldning å leve med. Det er ikke uten grunn at store debatter om fordommer og rasisme har startet nettopp med humor som utgangspunkt.

Jeg kan nevne Tore Sagens flauhetstale der han uttalte n-ordet, Stovner-revyen, og Espen Eckbos Nissene på låven, som ga oss debatter rundt «black face». Eller Satirix sin sketsj om ordet «jødesvin». Og siste: Årets debatt om Nicolay Ramms «Japanese Ramm show», som NRK til slutt valgte å avpublisere.

Den sterke normen om humor innebærer at det gir høy sosial status å være morsom i samfunnet vårt. Dermed blir humor et fristende, dog risikabelt sosialt virkemiddel. Du kan spesielt risikere to ting ved å bruke humor: 1) Å ikke være morsom. 2) Å fornærme noen.

I materialet mitt ser jeg at statusen humor gir gjør at vi fristes til å spille på stereotypier og fordommer, også på tross av hva vi mener og står for. Humor er nemlig oftest noe spontant og ureflektert. Begynner vi å tenke gjennom hvorfor noe faktisk var morsomt, forsvinner humoren. Humor kan avsløre hvem du er lojal mot, og hvem du er villig til å le på bekostning av. På den måten bygges inngrupper og utgrupper.

Forskning forteller oss at ofte er det nemlig folks latter, at noen lot seg rekruttere til å le, det som sårer – mer enn innholdet i det som ble sagt.

Humor kan altså undertrykke og fornærme. Men humor er et tveegget sverd. For humor kan også løse opp en anspent stemning og tale makten midt imot. Og det er da humoren viser seg fra sin beste side – som en strategi i kampen mot utenforskap.

Selvironi er et kraftig våpen – og i selvironien er det en selv som er gjenstanden for humoren. Da forsvinner vanligvis den ene risikoen: å fornærme noen.

Men kan man faktisk også fornærme seg selv? Det går an – det hender vi går på akkord med oss selv og lar noen more seg over oss på en måte som føles nedverdigende.

En av deltakerne i studien min, en jødisk jente, brukte en såkalt «jødevits» på russekortet sitt. Hun ville ligge i forkant og vise seg sterk ved å ha selvironi. En slik strategi er ikke helt uproblematisk. Har man selvironi på vegne av gruppen man føler tilhørighet til, kan man risikere å fornærme andre medlemmer av gruppen. En annen risiko er å legitimere bruken av «jødevitser».

På den annen side bygger man status, både for seg selv som representant for gruppen og for gruppen «jøder» – at «jøder er en gruppe som kan le av seg selv». Å finne strategier som fungerer styrkende i arbeidet mot utenforskap er vesentlig i arbeidet mot fordommer og gruppebaserte antakelser.

Frank, en gutt på 18 år med far fra Norge og en mor fra et afrikansk land, fortalte meg stolt at han som liten hadde klart et kort han kunne trekke med jevne mellomrom. I barnehagen ble han ofte kalt for «bæsj». Avføring ble knyttet til hudfargen hans og markerte på en nedlatende måte at han var annerledes enn de andre barna.

Men Frank hadde funnet ut det var jo ikke all bæsj som var brun! Raskt kunne han svare med kortet: «Men du er fuglebæsj!» Ved å overraske med å være morsom tilbake, svare med samme mynt, bygget han status og krevde gjennom dette en likeverdig posisjon.

Frank sitt grep, hvor han bruker humor som strategi, er en liten og hverdagslig historie om frigjøring.