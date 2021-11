Bergen kan miste posisjonen som Norges havby

La det være klart. Dette er ingen klage, men en bekymring.

Geir Helgesen Markeds- og kommunikasjonssjef, Framo

I 1865 arrangerte Bergen en fiskeriutstilling som trakk nesten like mange tilskuere som det var innbyggere i byen. Bergen var Havbyen med stor H. Er det nå på tide å komme seg opp på dekk igjen?

Begivenheten for over 156 år siden hadde som mål å fortelle verden om den norske fiskerivirksomheten og formidle kunnskap om fiskeprodukter og fiskeutstyr. Suksessen var formidabel. I en by med den gang snaut 27.000 innbyggere, ble det solgt nesten 24.000 billetter.

La det være klart med en gang. Dette er ingen klage, snarere tvert imot. Det er mer en bekymring, men først og fremst et innspill for å belyse mulighetene som ligger så opp i dagen, men som vi ikke utnytter godt nok. Nemlig å gjøre Bergen til Norges ubestridte havby en gang for alle.

For til tross for at Bergen er base for verdensledende bedrifter innen shipping, havbruk og offshoreleveranser, og vi har noen av verdens fremste havforskningsmiljøer og en komplett maritim klynge, puster andre byer oss i nakken.

Byer som er utmerkede, men som i utgangspunktet ikke fortjener posisjonen som Norges havby. Det er det Bergen som gjør.

Bergen bør være Norges ubestridte havby, mener Geir Helgesen i Framo.

«Historien gjentar seg ikke, men den rimer», sa visst Mark Twain en gang. På 1970-tallet snappet Stavanger oljehegemoniet fordi alle gode krefter i byen klarte å trekke i samme retning. I Bergen klarte vi ikke det.

Nå puster siddisene oss i nakken om posisjonen som Norges havby nummer én. Regionen satser tungt, og de har støtte fra kommunen, fylket og næringslivet. De har åpnet «Havets hus» og haler innpå Bergen om posisjonen som Norges havby.

Ikke bare Stavanger satser tungt på et samlende paraply-begrep som identitet. Sist jeg kjørte gjennom Trondheim, så jeg med ujevne mellomrom lysende skilt som minner deg på det faktum at byen er Norges teknologihovedstad. Nå er ikke noen skilt her og der nok, men med NTNU og Sintef i ryggen er det del av et helhetlig arbeid som lykkes.

Kanskje bør det komme et tillegg til velkomstskiltet på Flesland? Slik Geir Helgesen ser for seg i denne fotomontasjen.

Til tross for at det kryr av paraplyer her i Bergen, står vi nå kanskje i fare for å miste den store samlende paraplyen som det står Havbyen på. Jeg vet at mange gode krefter i Bergen er opptatt av akkurat dette temaet, men vi er for uorganisert.

Vi har masse innhold å fylle innunder paraplyen Havbyen, men vi mangler en felles front, en felles plan for markedsføring og ikke minst felles kommunikasjon for å tydeliggjøre budskapet.

Bergen har historien, vi har forskningsinstitusjoner, rederier, oppdrettere, utstyrsleverandører, maritime klynger og innovasjonsklynger alle med fokus på havet. Alt burde ligge til rette for en skikkelig satsing.

Nå er det opp til politikere, næringsliv, organisasjoner og lokale velgjørere at vi sammen målrettet og helhetlig jobber med å befeste Bergens posisjon som Havbyen med stor H. Akkurat som i 1865. Alle mann på dekk!