Det er bra å sykle i Bergen!

Jeg har brukt sykkel daglig på Askøy og i Bergen de siste 40 år og har aldri hatt problemer.

Jens Havskov anbefaler alle å ha en avstandspinne bak på sykkelen for å unngå biltrafikk for tett på.

Jens Havskov Askøy

I det siste har det vært endeløse klager over hvor vanskelig det er å sykle i Bergen. Men er det derfor så få sykler?

Meningsmålingsbyrået Respons Analyse har spurt nordmenn (2019) over hele landet om de kunne valgt å gå eller sykle til jobben i stedet for å kjøre bil. Nesten halvparten av dem som kjører bil til jobb, sier de kunne ha valgt sykkel i stedet, og mange forklarer bilvalget med at de ikke gidder.

Jeg har brukt sykkel daglig på Askøy og i Bergen de siste 40 år og har aldri hatt problemer med å sykle i Bergen, ikke hatt uhell, og jeg opplever bilister som flinke til å ta hensyn til syklister. Med andre ord, det fint å sykle i Bergen.

Selvfølgelig ville det være bra med flere sykkelveier, men det ser ut til at mangel på sykkelveier er brukt som unnskyldning for ikke å sykle, i stedet for å måtte innrømme at man ikke gidder. Så det er ikke sikkert at flere sykkelveier vil hjelpe.

På Askøy har vi fått fin sykkelvei fra Ask til Kleppestø. Her bor det flere tusen mennesker, og mange av dem kjører til hurtigbåten på Kleppestø. Så man skulle tro at nå ville flere sykle, men det er ikke skjedd. Så det skal mer til enn sykkelvei for å motivere folk til å sykle mer.