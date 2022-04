Ti ting jeg liker ved Bergen

Det er faktisk ganske mye bra med Bergen. Her er ti punkter sett fra Oslo.

Andreas C. Halse er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo og ser på Bergen som et gjestmildt reisemål.

Andreas C. Halse Leder av Sagene Arbeiderpartilag og fagsjef i Tankesmien Agenda

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Debatten har rast i både sosiale og redigerte medier etter at Rødts stortingsrepresentant fra Hordaland uttalte seg om Oslos «puslete» natur.

Aftenposten Oslo-kommentatoren Nazneen Khan-Østrem har tatt oppdraget alvorlig og gått analytisk til verks i en detaljert sammenlikning mellom byene. BTs politiske redaktør Eirin Eikefjord følger opp med en brodd mot en del Oslo-folks manglende evne til å forstå ironi.

Selv er jeg innflytter i Oslo, og bor i bydelen Sagene, som er kåret til et av verdens beste nabolag. Det er selvsagt veldig bra. Men jeg har gjennom jobb og politikk også besøkt mange større og mindre steder i Norge gjennom flere år.

Og Bergen har alltid vært et gjestmildt reisemål. Faktisk såpass gjestmildt at det er verdt å lage en tipunkts liste over ting som gjør byen bra.

1 Været Det skal ikke mange solstrålene til før bergenserne flokker til uteserveringen. Her fra Bryggen da uteserveringen åpnet etter koronarestriksjoner i april 2021. Man må alltid begynne med været når man snakker om Bergen. Min erfaring med Bergen er preget av regn på skrå, våte sko og dårlige forberedelser. Men noen ganger er det sol. Og når det er sol i Bergen, er det virkelig sol. Det taler til byens ære at innbyggerne klarer å få det maksimale ut av hvert eneste minutt med solskinn. En grå og regntung by kan forvandles til en solfylt festivalscene i løpet av minutter. Det er både fascinerende og imponerende å se bord som flyttes, uteserveringer som åpnes og folk som trekkes fra plikten gjennom enhetlig, koordinert og bestemt handling.

2 Naturen Uansett hvor du er i Bergen, naturen er sjelden langt unna. Bildet viser solnedgangen sett fra Vidden en sommerdag i 2016. Det er fint å kunne kjøre en tur med en taubane eller gå bare noen få minutter før både naturen og utsikten er spektakulær, all den tid været tillater en utsikt vel å merke. Jeg skjønner hvorfor turistene kommer.

3 Sentrum er sentrum Bergen sentrum, her representert ved yrende folkeliv på Torgallmenningen, er enkelt å finne. Ikke bare er sentrum sjarmerende og hjemmekoselig. Det er også samlet såpass tett at sentrum er sentrum, og enkelt å finne. Når man kommer utenfra, trenger man ikke lure på om man er på riktig sted eller vandre mellom bydeler. Det meste er samlet. Og det er faktisk ganske deilig for en besøkende med begrenset lokalkjennskap.

4 Kafeer og utesteder Pingvinen i Vaskerelven er blant innsenderens favoritter i Bergen. Kafeene og utestedene har en hjemmekoselig atmosfære. Selv om man er på besøk i byen, er det en følelse av at de fleste kjenner hverandre, og har en felles interesse av å ta godt imot oss som kommer utenfra. Og utestedet Pingvinen må være blant Norges hyggeligste.

5 En stor småby For en liten gutt kan kanskje byen virke overveldende stor? Bergen er stor nok til å kunne romme tilbudene til en ganske stor by i norsk skala. Likevel er den liten nok til at det føles som en småby.

6 Et ansvarlig og lokalt forankret næringsliv Bergen har et næringsliv som bryr seg, mener innsenderen. På bildet kaster Marit Warncke, adm.dir. i Bergen Næringsråd, «bærekraftsballen» i luften. Bergen har et ledende næringsliv innenfor en rekke næringer, i en del tilfeller med internasjonalt format. Likevel er næringslivet tett koblet på lokalsamfunnet og en synlig del av både lokal debatt og løpende byutvikling. Alle byer blir bedre av næringsliv som bryr seg.

7 Fagbevegelsen I 1. mai-toget i Bergen, her fra 2016, ser man en aktiv fagbevegelse. Bergen huser en svært aktiv fagbevegelse, som legger premissene ikke bare lokalt, men også nasjonalt. Ikke minst kan en nevne Fellesforbundets avdeling fem med Richard Storevik i spissen.

8 En levende lokalpolitikk Det er sjelden kjedelig i lokalpolitikken. På bildet er Sps Steinulf Tungesvik (fra h.) og Stig Torgersen og Rødt-politiker Odd Arild Viste sammen med byrådsleder Roger Valhammer (Ap) etter at de tre førstnevnte brøt med sine partigrupper og stemte for bybanetrasé langs Bryggen. Det er mange som har hatt stor glede av å harselere over saker som trasévalg til den trikken dere kaller Bybanen. Men engasjementet er også en kjærlighetserklæring til byen, og vitner om innbyggere og politikere som tar aktivt del i byens fremtid. Det er veldig mye bedre enn likegyldighet.

9 Samhold Bergensere som ikke bor i Bergen, finner ofte sammen, som «Diaspora Bergensis», en av Branns supportergrupper i Oslo. Noe av det mest fascinerende som finnes, er å se to bergensere som møtes utenfor Bergen. Til tross for at lydnivået kan gå over tåleevnen til en enkel østlending, er det fint å se det umiddelbare samholdet som etableres i et slikt øyeblikk. Bergensere er ikke bare glade i byen sin, men også i hverandre.

10 Mottakelse av fremmede Lander du på Flesland, kommer du til en by som ønsker deg velkommen, uansett hvem du er. Når man er i Bergen, elsker folk å forklare deg ting ved Bergen. På sitt verste kan det selvsagt risikere å bli gjentakende, men i sin essens handler det om en varm velkomst. Bergensere er inkluderende, og viser det gjennom å vise frem byen sin og alt det som er fint med den. At bergensere er stolte av byen sin, er neppe noen nyhet. Men stoltheten bidrar faktisk til å gjøre byen både bedre og mer åpen. Det er vi nok mange som kunne lært av. En god påske ønskes fra øst for fjellene!

Er du ung og glad i å skrive? Delta i BTs nye skrivekonkurranse! Førstepremie: 10.000 kroner. Obs: Fristen går ut 20. april kl. 8!