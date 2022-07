Man kan ikke selge folk

Avtalen mellom Tyrkia og våre naboland er råtten, og vi bør gjøre vårt for å bøte på skaden.

Rettsstatens prinsipper selges for å sikre finsk og svensk Nato-medlemskap, mener innsenderne.

Odd Arild Viste Bystyrerepresentant for Rødt

Trond Wathne Tveiten Vara til bystyret for MDG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Avtalen Tyrkia nå har gjort med Sverige og Finland, som gjør at de kan få bli medlem av Nato, kan ende med at uskyldige mennesker blir overlevert til en despot fordi han ikke liker dem. Dette dreier seg ikke om terrorister, men folk som har fått opphold i våre naboland gjennom demokratisk vedtatte prosesser.

Også i Norge lever tyrkere som har fått vår beskyttelse, fordi de har stått i opposisjon til den tyrkiske presidenten. Med denne avtalen selges rettsstatens prinsipper for å sikre finsk og svensk Nato-medlemskap, med menneskeskjebner som valuta.

Odd Arild Viste (R) (til v.) og Trond Wathne Tveiten (MDG) mener personer på Erdogans liste bør ønskes velkommen til Bergen.

I tillegg vil avtalen svekke kampen mot terror. Avtalens artikkel fire sier at Finland og Sverige ikke skal gi støtte til YPG/PYD. Organisasjonene som med dette mister støtte, kjemper for demokrati i Syria, og har vært helt sentrale i kampen mot IS.

For å gjøre skandalen komplett forplikter avtalen også Sverige og Finland til å tillate våpeneksport til Tyrkia, samtidig som landet fører en grusom krig mot sin egen kurdiske befolkning. Disse våpnene vil også kunne benyttes når Tyrkia gjennomfører folkerettsstridige invasjoner av naboland for å nedkjempe de som sto sammen med oss i kampen mot IS.

Dette innlegget dreier seg ikke om hvorvidt man er for eller imot Nato. Vi har ulikt standpunkt til spørsmålet om medlemskap. Det vi er enige om, er at det er en råtten avtale som nylig er inngått mellom Tyrkia og våre nordiske naboland, og at vi bør gjøre vårt for å bøte på skaden.

Rundt 19 prosent av den tyrkiske befolkningen er kurdiske. Her under den kurdiske vårfesten Nowruz, sørøst i Tyrkia.

Det er veldokumentert, blant annet av Amnesty International og Human Rights Watch, at Tyrkia er ansvarlig for brutale overgrep mot den kurdiske minoriteten og andre opposisjonelle, og at det er risiko for fengsel og tortur for flyktninger som sendes tilbake til regimet. Journalister fengsles i et omfang som overgår de fleste andre land i verden.

Vi krever at alle som står på Erdogans liste, får tilbud om opphold i Norge, dersom de står i reell fare for å bli utlevert og at de særskilt ønskes velkomne til menneskerettighetsbyen Bergen.