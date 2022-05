Forstå barnas reaksjoner, snakk med dem på en trygg og forståelig måte, og hjelp dem å håndtere egen uro

Det var ved Robb Elementary School i delstaten Texas at 19 elever og to lærere tirsdag ble drept.

Skoleskytingen som tirsdag rammet en barneskole i USA, er nesten ikke mulig å fatte. Tragedien berører oss alle, kanskje spesielt dem som daglig sender sine barn på skolen – et sted som jo skal være trygt.

Selv om skoleskytinger aldri har rammet norske skoler, er heller ikke vi skånet for massedrap som skyldes våpen. Terroren den 22. juli ligger fortsatt nært oss, og i disse dager foregår rettssaken som omhandler drapene i Kongsberg i fjor. Den sorg, desperasjon, frykt og fortvilelse amerikanske barn og voksne nå opplever, gir derfor sterk gjenklang også hos oss.

Også barn blir påvirket av dette. De trenger at voksne er der for dem nå. Selv de yngste barna kan fange opp alvoret i voksnes eller eldre barns samtaler, og de kan få med seg bruddstykker og sterke bilder fra mediene. Skolebarn får med seg nyheter.

De kan bli forvirret over hva som har hendt, bli redde for egen og andres sikkerhet, og påvirket av andres reaksjoner. De kan også sette hendelsen i sammenheng med drap og andre dramatiske hendelser i Norge, samtidig som vi har en krig som pågår i Europa.

Dette kan kreve at voksne forstår barnas reaksjoner, snakker med dem på en trygg og forståelig måte, og hjelper dem å håndtere egen uro.

Basert på vår erfaring, ønsker vi å gi noen råd som kan være nyttige for voksne i møte med barn.

1

Vær ærlig, men skap trygghet

Atle Dyregrov og Heidi Wittrup Djup er begge psykologspesialister ved Senter for krisepsykologi.

Vær ærlig om at 19 barn og to voksne har blitt drept i USA, men samtidig tydelig på at det er trygt på norske skoler. Vi har en helt annen våpenkultur og -lovgivning.

Selv om du ikke kan love at noe tilsvarende ikke kan skje her, er det viktig å si at det er svært lite sannsynlig. «Jeg er ikke redd for at dette skal skje i Norge, da trenger ikke du være redd for det heller», er et godt budskap å få frem.

Det kan være nyttig å se på et kart sammen for at barnet skal få en forståelse for at USA er langt borte. For de eldre barna går det også an å gå mer inn på lovgivningen og politikken i USA for å forstå ulikhetene til Norge.