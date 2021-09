Vi ber om trygghet

Trygg vei og bane mellom Bergen og Voss er noe av det første en ny regjering må prioritere.

I 2015 gikk det ras over toglinjen ved Boge i Vaksdal kommune. Nå vil innsenderne ha fortgang i planlegging av ny bane- og veiløsning fra Bergen til Voss – det såkalte K5-alternativet.

Det har vært en glede å se enigheten i valgkampen om ny trygg vei og bane mellom Voss og Bergen. Alle har holdt dette frem som ett av de viktigste prosjektene, for trafikksikkerhet, fremkommelighet og klimavennlig reise og regionutvikling.

Men husken kan være kort. Derfor vil vi minne de som nå inntar regjeringskontorene om hva de har lovet, og hva som står på spill. Vår bestilling til en ny regjering?

Vi ber om trygghet. Trygghet for de reisende. Trygghet for at det blir bygget ny, sikker vei og bane til Voss så fort som mulig. Trygghet for at lovnader holdes, hele veien – og banen.

Dette er ikke kun en forbindelse mellom Voss og Bergen, men også linjen mellom våre to største byer. Norges to sterkeste motorer for innovasjon og utvikling bindes sterkere sammen.

Ringeriksbanen og de tilhørende veiprosjektene E16, styrker ytterligere koblingen øst/vest. Ny utvikling vil følge langs vei og bane.

Valgflesk kan fort bli harskt. Tøffe forhandlinger, Finansdepartementets realitetsorientering, kriser en ikke ventet, forharskningslisten er lang. Skiftende fokus i den offentlige debatten påvirker også. De som roper høyest, de som sees.

Vi vil rope, og vi vil sees.

Like før valget lovte regjeringen – her representert ved de tre partilederne Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Erna Solberg (H) og Guri Melby (V) – 100 millioner kroner til videre planlegging av E16 Arna–Stanghelle. Det er under halvparten av det som trengs, mener innsenderne.

Det er sjelden slike prioriteringer er lette, men dette bør være blant de letteste. Regjeringen Solberg har allerede foreslått 100 mill. til planleggingsmidler øremerket videre planlegging av E16 Arna-Stanghelle.

Det trengs 214 mill. i 2022 for å opprettholde trykket på planarbeidet for både vei og bane, ifølge prosjektledelsen. Det sies at godt begynt er halvt fullendt, men halvt planlagt er ikke nær oppstart.

Derfor mener vi at noe av det første en ny regjering må prioritere, er fremdriften og realiseringen av K5 – kodeordet for trygg vei og bane mellom Bergen og Voss.

Dette må realiseres i en helhet med vei og bane. Der er få strekninger i vår del av landet der samspillet mellom vei og bane er så tydelig. De utfyller og kompletterer hverandre med store synergier og gevinster ved samtidig realisering. Kostnadene blir lavere.

Vi utfordrer: Det er nå de som har lovet, kan gi oss trygghet for at de er til å stole på. Det er nå de kan gi oss trygghet på vei og bane.

Det er viktig å gi trygghet for at dette er ett – helhetlig – vei- og baneprosjekt, som skal hele veien. Halvveis er ikke fullendt.

Vi ber om et kinderegg:

Trygghet for planleggingsmidler.

Trygghet for at dette skal være et fellesprosjekt.

Trygghet for at vi skal hele veien til Voss, ikke bare halvveis.

Vi trenger noen vi kan stole på. Nå kan den nye regjeringen velge om den vil skape trygghet, eller forsterke usikkerhet. Vi ber den velge trygghet.