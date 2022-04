Vedum er den største trugselen mot å nå klimamåla

Ja, klimapolitikken står opp mot andre interesser. Problemet er at klimaet tapar kvar gong.

Sp-leiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har framstått som sjølve ansiktet på klimavegring i norsk politikk, meiner innsendaren.

Sveinung Rotevatn Stortingsrepresentant og nestleder i Venstre

«Klimapolitikk er ikke så annerledes enn annen politikk», skriv BT-kommentator Anne Rokkan 6. april. Det er eg for så vidt einig i. Samfunnet har eit problem, og politikarane må finne og gjennomføre politikken som er naudsynt for å løyse problemet. Akkurat som for å få ned fråfallet i skulen, legge til rette for privat næringsliv eller gi folk meir fridom i sine i liv.

Men eg byrjar òg å bli mektig lei av politikarar som skal snakke om «rettferdig klimapolitikk». Ni av ti gonger er det berre ei orsaking for ikkje å gjennomføre klimapolitikk.

Sveinung Rotevatn (V) meiner Støre og Vedum framhevar grunnane til ikkje å gjere noko framfor grunnane til å gjere noko med klimaet.

Det er berre i klimapolitikken at statsrådane heller framhevar grunnane til å ikkje gjere noko framfor grunnane til å gjere noko.

Ingen eksemplifiserer det betre enn dagens regjeringsparti. Ap-leiar og statsminister Jonas Gahr Støre har fleire gonger åtvara mot «gule vester» i Noreg dersom klimapolitikken blir for kraftfull. Difor brukte han store deler av valkampen på å love billigare bensin i distrikta.

Sp-leiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, kjent for å køyre pickup på Karl Johan, er sjølve ansiktet på klimavegring i norsk politikk. Da han vitja NRKs Debatten denne veka, blei han spurt om korleis regjeringa skal nå målet om å halvere utsleppa frå norsk olje- og gassproduksjon. Svaret var i praksis at klimamåla berre gjeld dersom vi ikkje får høgare straumpris. Legg du til at Vedum òg lover lågare bensinpris, byrjar vi verkeleg å snakke om umoglegheiter.

Sjølvsagt må klimapolitikken ta omsyn til menneske og næringslivet som blir råka av raske endringar i samfunnet. Det er eit argument for å føre ein god klimapolitikk, ikkje for å la vere å føre klimapolitikk.

Viss klimamålet skal ryke kvar gong det kjem med ein kostnad, vil det aldri bli innfridd.

På same NRK-sending blei Vedum òg spurt om det vil vere krise om Noreg ikkje når klimamålet for 2030. Det syntest han ikkje. Eg er sikker på at om du spurte Vedum om det var krise om vi ikkje når måla for norsk matproduksjon, så ville han svart ja før spørsmålet var ferdigstilt.

Å stanse klimaendringane er den viktigaste oppgåva vi politikarar har. Vi har ekstremt dårleg tid. Dersom vi ikkje lukkast, vil det vere krise. For milliardar av menneske, både dei som lever no og dei som ikkje er fødd enno. Det er krise for naturen. Dersom det skjer, bør det sjølvsagt òg opplevast som ei krise for alle politikarar som hadde høve til å stanse utsleppa.

«Folk må få miljøvenlege alternativ i kvardagen, fordi eit samfunn med Bybanen er betre enn eit samfunn med pickuper på tomgang midt i sentrum», skriv Rotevatn.

Vi aksepterer at folk må betale skatt for å få ein betre skule. Eit godt helsevesen kjem òg med ein kostnad. Dette er ikkje unikt for klima. Skilnaden er at du aldri høyrer ein helseminister seie at vi ikkje kan føre ein god helsepolitikk fordi folk ikkje vil akseptere dei negative konsekvensane, anten dei er krevjande turnus for dei tilsette eller nedlegging av sjukehus.

Spørsmålet blir da: Korleis kan vi gjennomføre ein klimapolitikk som er effektiv og reduserer kostnadene? Da må vi føre ein politikk for at det miljøvenlege blir lønsamt og billigare, ikkje berre at det fossile blir dyrare. Vi må legge til rette for at privat næringsliv skapar jobbar og folk tener pengar på omstillinga, ikkje skatte dei i hel.

Folk må få miljøvenlege alternativ i kvardagen fordi eit samfunn med Bybanen er betre enn eit samfunn med pickuper på tomgang midt i sentrum.

Vi treng politikarar som forstår at ein god klimapolitikk skapar eit betre samfunn, ikkje eit dårlegare. Og som er i stand til å formidle det til vanlege folk.

Det enklaste og tryggaste du kan gjere som statsråd, er å gjere ingenting. Men det er ikkje det som er poenget.

Folk ønskjer ein god klimapolitikk. Det er ikkje eit folkeleg opprør som er trugselen mot det norske klimaet. Den største trugselen mot å nå dei norske klimamåla sit på toppen av Finansdepartementet.