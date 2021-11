Vi risikerer mange års kaos i Bergen sentrum

Blir det like kaotisk som i Kanalveien, midt i byen vår?

Anleggsarbeidet for Bybanen til Fyllingsdalen er en pekepinn på hvordan det vil se ut i Bergen sentrum, mener Bertram D. Brochmann.

Bertram D. Brochmann Sivilarkitekt MNAL

Hver gang jeg krysser eller skal finne frem til en bedrift i Kanalveien, undrer jeg meg over hvordan sentrum vil bli ved en bygging av Bybanen over Bryggen, Torget, Småstrandgaten til Kaigaten?

Blir det like kaotisk som i Kanalveien, midt i sentrum av byen vår? Hele strekningen kan ikke bygges samtidig på grunn av gangtrafikk, nyttekjøring og gjennomkjøringstrafikk, slik at banetraseen må bygges bit for bit. Det betyr at hele sentrum vil være i en slags unntakstilstand som byggeplass i mange år.

Bertram D. Brochmann frykter anleggsarbeid vil prege Bergen i mange år dersom man velger dagløsningen for Bybanen til Åsane.

Byen kan ikke stenges ned. Turister, syklende, anleggsmaskiner, busser og nyttetrafikk vil bli blandet til et uoversiktlig kaos. Inndalsveien kunne de stenge for trafikk pga. anleggsarbeidene i et helt år, da det var mulighet for omkjøringer, men det har vi ikke i sentrum.

I anleggsperioden (også ved fullført trasé over Bryggen) er all bil- og busstrafikk ut av byen planlagt å gå gjennom Øvregaten, Bergens eldste gate, og vil ødelegge den eldre verneverdige trehusbebyggelsen, som skal kunne fungere som et attraktivt boligområde ved Bryggen. Hvor er Riksantikvaren?

Ved en tunnelløsning vil ikke byen merke anleggsarbeidet i fjell i like stor grad. Det trange bygulvet foran Vågen vil være urørt til fremtidig bruk. En stasjonsutgang ved f.eks. Korskirkeallmenningen vil være sentral for sentrum og vil være med på å aktivisere en «død» del av sentrum. Det er ikke snakk om for eller imot Bybanen over Bryggen. Men det er snakk om for eller imot at vi i mange år skal bevege oss i et kaos av et anleggsområde i det trange sentrum.

Politikerne må også ta stilling til om det skal være slutt på «fest» i byens storstue. Når det planlegges en dobbeltsporet bane gjennom sentrum, er det fordi den skal gå kontinuerlig i begge retninger.

Jeg tror det er tvilsomt at man kan stoppe et hovedtransportsystem for en bydel med 40.000 mennesker i seks timer for at det skal være en båtfestival eller et maratonløp i storstuen.

Det vil til nøds bli tillatt å stoppe banen på 17. mai. Men det er jo litt rart å stoppe Bybanen den dagen vi virkelig hadde hatt bruk for den med tusenvis av mennesker i byen. Så da kunne det være riktig at Bybanen går i fjellet, slik at storstuen kan åpnes til «fest».