Byens innbyggere vil ikke ha banen over Bryggen

Myksvolls kommentar oser av subjektivitet.

Jeg ser for meg en fremtid med både bil- og banefri Bryggen, hvor folk kan ferdes uten hele tiden å måtte passe på om det er trygt, skriver Ivar Børsholm. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Ivar Børsholm Nesttun

I en kommentar i BT 20. juli konkluderer Morten Myksvoll med stor overskrift at tunnelforslaget for Bybanen ikke imponerer. Jeg vil være så freidig å si at hans kommentar heller ikke imponerer meg, men jeg medgir at også at jeg er subjektiv.

Når det ordet er nevnt, vil jeg fortsette med å si at Myksvolls kommentar oser av subjektivitet. Blir det riktig for en som har «carte blanche» tilgang til spalteplass i et av de viktigste organer for meninger i denne kampen. Jeg unnlater spørsmålstegn etter setningen for å markere at jeg anser den for å være retorisk. Svaret er nei.

De første 99 prosentene av skrivet består av argumenter som er negative til tunnelforslaget, mens kun én prosent sier noe positivt, nemlig: «Det er eigentleg fleirtal i bystyret for ein tunnel bak Bryggen.» Ja, hadde han skiftet ut ytterligere én prosent av det negative, kunne han lagt til: «Flertallet av byens borgere er også for en løsning med tunnel.»

Riktignok er det ikke smart av tunneltilhengerne å argumentere med kortere reisetid når den i realiteten blir lengre. Men argumentet om en kjøretid på 17 minutter versus 18 minutter har ikke den betydning det tillegges her.

Jeg har gjort et lite overslag over en persons gjennomsnittlige disposisjon av døgnets 1440 minutter. 480 minutter går med til å sove. 420 minutter tilbringes på jobb. Bor vedkommende i Åsane og jobber i sentrum, bruker han 36 minutter på reise (til og fra) med Bybanen via tunnel. Går banen over Bryggen, bruker han 34 minutter på reisen.

Resten av døgnet, henholdsvis 504 eller 506 minutter, er fritt disponible. Hva er så galt med å benytte to minutter mer til avslapning på Bybanen, som i mange tilfeller ellers ville blitt benyttet til å haste av sted til et eller annet?

Hva er så galt med å benytte to minutter mer til avslapning på Bybanen? spør innsenderen. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Når det gjelder i hvilke gater stoppene kommer og hvor mange meter en person må gå fra bane til jobb, har jeg liten tro på at det Myksvoll nevner gir noe i nærheten av en fullstendig forklaring på et problem med såpass mange variabler.

Hvor mange av åsabuene synes det er ok å gå noen ekstra skritt i bygatene? Hvor mange ønsker å sitte og slappe av et ekstra minutt på banen før en slitsom dag på jobben begynner. Hvor mange jobber i nordenden av Nordnes, og hvor mange jobber sørenden. Ja, hvor mange jobber blir igjen på Nordnes når «Havbyen» bygges ut på Dokken?

Dette var bare et lite forsøk på å illustrere kompleksiteten i saken.

Jeg tror det måtte kraftigere algoritmer til enn de Morten Myksvoll, de kommunale og statlige planleggere eller jeg rår over, hvis en skulle få en objektiv og optimal løsning på dette.

En ting er imidlertid klart, flertallet i bystyret vil ha tunnel, og flertallet av byens innbyggere vil ikke ha banen over Bryggen. Jeg vil ikke være bastant på hvilken av de stridende parter historien vil dømme, men pr. i dag ser jeg for meg en fremtid med både på bil- og banefri Bryggen, hvor folk kan ferdes fra hus til kai uten hele tiden å måtte passe på om det er trygt å krysse.

