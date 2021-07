En mulighet til å bekjempe farlig tankegods

Undervisningen må ikke bli en forherligelse av hvordan Norge håndterte terroren.

Terroren skapte mer kjærlighet, mer demokrati, rosetog og nasjonalt samhold. En slik vinkling skaper liten grobunn for kritisk tenkning, skriver innsenderen. Her fra markeringen på Rådhusplassen i Oslo etter 22. juli. Foto: Erlend Aas / NTB

Solveig Moldrheim Seniorrådgiver i Raftostiftelsen og ph.d.-kandidat, UiB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Terroren på Utøya og i regjeringskvartalet ble de første årene etter 2011 lite tematisert i skolen. Nå er 22. juli blant få pålagte temaer lærerne skal undervise i. Hva skal elevene lære av denne undervisningen?

I nye lærebøker kobles hendelsene 22. juli 2011 i stor grad til temaet demokrati. Tidligere forskning har vist oss at demokrati på timeplanen ofte blir en feiring av det norske demokratiet, av hvor demokratiske vi er, hvor likestilte vi er, hvor trygt det er og hvor stor tillit vi har til hverandre.

Undervisning om 22. juli kan lett inngå i denne tradisjonen: Terroren skapte mer kjærlighet, mer demokrati, rosetog og nasjonalt samhold. Dette er en fallgruve. En slik vinkling skaper nemlig liten grobunn for kritisk tenkning og åpne, inkluderende fellesskap – noe vi sterkt trenger. Skapes et «vi», skapes også «de andre».

Drapene 22. juli var basert på gruppefiendtlig og konspiratorisk tenkning. Gjerningsmannen viste oss at konspirasjonsteorier som Eurabia er farlig tankegods. Denne form for tenkning har dessverre ikke blitt mindre aktuell.

Solveig Moldrheim Foto: Privat

Når samfunnskriser oppstår, slik som pandemien vi har levd under i over et år, har vi behov for å forstå hva som skjer. Vi orienterer oss i all informasjon, og gjennom våre tolkninger bygger vi forklaringer på hvorfor pandemien finner sted. Noen av oss søker forklaringer som ikke har hold i kunnskap.

Krisen har ført til økt nettaktivitet rundt konspirasjonsteorier, samtidig som flere av oss har vært mer på nett. PST er bekymret for at dette kan bety at flere radikaliseres.

Hva tenker folk når de hører ordet «terrorisme»?

I mitt eget doktorgradsprosjekt viser elever at når de assosierer rundt ordet «terrorisme», er det i overveiende grad tanker rundt «islam» og «IS» som dukker opp. At et stort terrorangrep har funnet sted i landet der de bor, er noe som først kommer i andre tankerekke.

Forskningen min viser også at elever med muslimsk tilhørighet, føler seg rammet av disse assosiasjonene: De opplever den stadige koblingen mellom islam og terrorisme som både ubehagelig og stigmatiserende.

Les også Forskere har for første gang kartlagt støtten til 22. juli-terroristen. To miljøer skiller seg ut.

For mange betyr islam fred og godhet, mens i store deler av samfunnet er koblingen til religionen knyttet til vold, selvmordsangrep og kvinneundertrykkelse. Dette kan oppleves svært urettferdig.

En av de muslimske jentene (18) jeg intervjuet, forteller om IS: «De er bygd på det stikk motsatte (av islam). De prøver å fremstille seg som muslimer, og sånn setter de islam i dårlig lys. Det er akkurat det samme som at man sammenlikner Ku Klux Klan med alle kristne, eller at alle norske er terrorister fordi Anders Breivik skjøt.»

Det er med andre ord viktig for mange elever at hele samfunnet nyanserer oppfatninger rundt terrorisme.

Undervisning om 22. juli kan være et emosjonelt tema. I hele landet har vi folk som var direkte og indirekte berørte. I tillegg er det en sterk aldersidentifikasjon ved at de fleste ofrene var like gamle som elevene som møter temaet i klasserommet i dag. Lik alder, spesielt når det gjelder unge, gjør det lettere å identifisere seg.

Unge mennesker skal leve, ikke dø. Det er sterke historier vi har å gjøre med – også for lærerne siden mange av ofrene også var elever.

I de samme klasserommene sitter det også elever som har erfaringer med terrorisme andre steder i verden. Å ha flyktet fra terrortrusler og ha slektninger og kjente drept eller kidnappet av terrorister er ikke uvanlige erfaringer blant elever på skoler i Norge. Vi kan faktisk tenke: Erfaringer i kjølvannet av terrorisme kan utvide fellesskap heller enn å lukke dem.

At undervisning om 22. juli blir en forherligelse av hvordan nasjonen Norge håndterte terroren, blir feil på så mange måter. Vi trenger i stedet en undervisning som gjør oss årvåkne overfor konspirasjonsteorier og gruppefiendtlighet.

Les også Kronprinsparet tar et oppgjør med hets av Utøya-overlevende: – Skammelig

Skolen behøver også å åpne blikket for at terrorisme i Norge har gitt erfaringer som likner på opplevelser de av oss som er flyktninger kan ha. Vi må ta innover oss at terrorisme er koblet også til norsk historie. Terrorisme er ikke noe som bare finnes «langt borte».

22. juli-undervisning bør i høyeste grad forebygge den gruppefiendtlige og konspiratoriske tenkningen som gjerningsmannen sto for. Hvis vi skal få det til, trenger vi medborgere som gjenkjenner og reagerer på konspirasjonstenkning og som evner å bygge fellesskap på tvers av de grupper som terroren forsøkte å ramme.