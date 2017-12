Haraldsplass er gammelt, slitt og trangt. Luksus er ikke det første ordet du tenker på. Men det burde det vært.

Onsdag 18. oktober fikk jeg vondt i brystet på vei hjem fra trening. Smertene var ikke ulike dem jeg kjente før jeg ble operert for rytmeforstyrrelser i hjertet for fem-seks år siden. Da jeg befant meg i bilen i nærheten av Danmarks plass, tenkte jeg at det var smart å stikke innom legevakten.

Det ble starten på to døgn jeg kommer til å huske lenge.

På legevakten tok jeg sats direkte, smatt forbi køen og forklarte at jeg hadde vondt i brystet. Om det var mulig å få tatt et kjapt EKG?

Det var det så absolutt. Et minutt eller to senere lå jeg strak ut på en benk med dioder over hele overkroppen, og det ble rimelig raskt klart at det ikke var rytmeforstyrrelser som var kommet tilbake. Hjertet tikket og slo som en klokke.

Gode greier, tenkte jeg, og forberedte meg på å dra hjem. Men nei da. For der sto det plutselig en ambulanse, og så bar det strake veien til Haraldsplass. Smertene kunne nemlig være et infarkt, og slikt tar de ikke lett på på legevakten. Ikke på Haraldsplass heller, skulle det vise seg.

Akuttmottaket. Ny EKG. Blodprøver. Blodtrykk. Masse spørsmål. Og, etter en stund, en portør med stående ordre om at sengen med meg oppi skulle én etasje opp, til generell medisin.

Haraldsplass er et gammelt og slitt bygg. Utenfor vinduene er det hektisk byggeaktivitet som vitner om bedre tider i emning. Innenfor vinduene er det trangt, og med tre mann på hvert rom er ikke luksus det første ordet du tenker på. Men det burde det vært.

For ærlig talt: Det er smått absurd hvordan det norske helsevesenet følger opp en noen-og-femti-åring som en knapp times tid en onsdag i oktober hadde vondt i brystet.

Omfattende undersøkelser. Prøver. Overvåking. Forebyggende medisinering. Flere prøver. Flere undersøkelser.

Og menneskene? Vennlige. Imøtekommende. Gjennomprofesjonelle.

Hvem er egentlig disse hvitkledde som stresser rundt uten å stresse, og som er så smilende og blide oppe i all sykdomselendigheten de vasser rundt i? Blir de ikke lei av oss pasienter, som grynter og syter og altfor ofte mangler elementær folkeskikk?

I så fall skjuler de det godt.

Legen min. Måten hun satte seg ned på huk ved sengen når hun skulle snakke med meg. En slik liten detalj forteller mye om hvordan det er å være syk på Haraldsplass.

Når du etter to døgn som sengeliggende på rom 201 får beskjed om at alt er i orden, blir du selvsagt glad. Hoppende glad, faktisk. Men også litt skamfull over at du har lagt beslag på store ressurser på grunn av noe som viste seg å være null og niks.

Når du får de to døgnene litt på avstand, er det en annen følelse som stiger frem. En voldsom respekt for helsevesenet og de fantastiske menneskene som jobber der.

«For hjertet er livet enkelt: det slår så lenge det kan. Så stopper det», skriver Karl Ove Knausgård i starten av «Min kamp».

I helsevesenet jobber de hardt for at det skal bli lenge til.