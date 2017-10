Uten styring og nødvendige grep, ville de svakeste i samfunnet stått uten nødvendig helsehjelp.

Roger Valhammer, leder i Bergen Ap, prøver i et BT-innlegg 27. oktober febrilsk å dekke over egne feil i eldreomsorgen. Det er pinlig av partiet som styrer byen.

1. desember 2015 strammet det Ap-ledede byrådet inn tidsbruken. Blant annet kuttet de 10 minutter i dusj og morgenstell til pleietrengende mennesker. Dette ligger innenfor byrådets fullmakter, noe de senest understreket til bystyret i forrige uke. Byrådet har derfor ene og alene ansvaret i saken. Dersom de ikke ønsket kuttene, kunne de enkelt latt være å vedta dem.

Tvert imot sendte byrådet ut pressemelding, der de fremstilte kuttene som en forbedring: «Normtidene er viktig for å sikre at ressursene fordeles på en rettferdig måte. Ved å revidere normtidene våre får vi nå en tydeligere prioritering av de viktigste oppgavene», er helsebyråd Rebekka Ljosland sitert på i byrådets pressemelding i 2015.

Det er mulig at byrådet ikke hadde satt seg tilstrekkelig inn i forslagene som kom fra administrasjonen. Likevel er det et grunnleggende demokratisk prinsipp at ledere i posisjon står til ansvar for politikken de gjennomfører.

Nå blir normtidene avviklet i eldreomsorgen, men det kan virke som de innføres for psykisk utviklingshemmede. Byrådet gir med den ene hånden og tar med den andre. Det er foreløpig helt uklart hva normtidene skal erstattes med, men Høyre ønsker gjerne å bidra til å gi tillitsreformen innhold. Vi tror at byen tjener på at vi jobber tverrpolitisk om store reformer, ikke at vi går ned i skyttergravene. Hovedføringen her må uansett være at brukeren settes i sentrum, og at borgerne i Bergen får hjelpen og omsorgen de trenger.

Bergen har hatt ulike former for styring av tidsbruken siden tidlig på 2000-tallet. Det ble innført fordi det daværende Ap-byrådet skulle kutte 200 millioner kroner i omsorgstilbudet. Kommunen hadde enorme budsjettsprekker, og manglet nesten til slutt penger til å betale lønn til de ansatte. Uten styring og nødvendige grep, ville de svakeste i samfunnet stått uten nødvendig helsehjelp. Denne erfaringen må vi heller ikke glemme.