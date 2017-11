Denne SSB-pressekonferansen til Siv Jensen, altså. For eit opplegg.

Siv Jensen fortalde at Meyer allereie torsdag kveld hadde fått beskjed om at ho ikkje hadde finansministeren sin tillit. Men fredagens møte, timar etter at mistilliten vart kommunisert, skal ikkje ha handla om oppseiing, viss me skal tru departementet sin offisielle kommunikasjon. Det har null truverd. Null. Alt Jensen sa i denne pressekonferansen viste kor nødvendig det var for Meyer å ha med seg advokat til morgonmøtet fredag.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Jensen brukte pressekonferansen til å be Meyer om å seie opp. Ho burde ta konsekvensen av at Jensen ikkje har tillit til hennar arbeid, sa statsråden. Jensen trakk fram at «prosessen» med omstilling og omorganisering ikkje har vore tilstrekkeleg. Ho sa òg at Meyer og SSB burde vente på statistikklovutvalet sin konklusjon. Det er stikk i strid med det Jensen sa til Stortinget, då Marianne Marthinsen (Ap) spurte om ikkje dette vart lurt i februar.

Når det gjeld «gode prosessar» – norsk offentlegheit sin standardfrase for kritikk – står fram ikkje akkurat Jensen sitt forsøk på å sparke SSB-sjefen på direkte-tv som eit lærebokmateriale det heller. Finansministeren si handtering har – heilt sidan den feilaktige påstanden om at SSB-saka handla om innvandring – vore panisk. Den eine forskaren som uttalte til Nettavisen at han vart flytta grunna arbeidet med innvandringsrekneskapen meinte ikkje lenger det då han deltok i Dagsnytt 18 fredag kveld.

Koplinga med innvandring verkar å vere konstruerte for å redde andlet, og me vert forleia til å tru at konflikten handlar om Meyer sitt positive syn på innvandring. Statistikarar kallar slike antekne, men ikkje-eksisterande årsakssamanhengar for spuriøse tilfelle. Det er ein viss ironi i at debatten om Statistisk sentralbyrå vert dominert av sånne argument.

Ein ordinær statsråd hadde aldri overlevd ein pressekonferanse og prosess som dette. Jensen skal vere glad for at ho er partileiar og at Høgre aldri set ned foten for noko som helst.