Det kan være fristende for en person med uredelige hensikter å ty til varsling for å kvitte seg med noen i arbeidslivet.

De siste månedene har vist hvilket sterkt våpen varsling er for å avdekke uakseptable situasjoner.

Slik det praktiseres i dag, er det imidlertid flere grunnleggende svakheter ved varslingssystemet.

Den største svakheten er at selve varslingen forhåndsstraffer den antatt «skyldige». Uansett type varsel, og uansett hvor sann eller usann det til slutt viser seg å være.

Den andre er at systemet fungerer som et slags parallelt rettssystem, men uten rettssikkerhet for den anklagede. Varsleren er beskyttet og ofte anonym, men det er ikke den «skyldige».

Den tredje svakheten er nettopp at varslingssystemet ikke er koblet til rettssystemet.

Det er selvsagt viktig å varsle, og takket være #metoo-kampanjen har flere turt å gjøre det. Men det burde være straffbart å avgi falsk varsling.

Dessuten burde ikke sakene nødvendigvis offentliggjøres. Offentliggjøring burde ikke skje før alle blitt hørt, under ed. Hvorfor det ikke er krav til anmeldelse i alvorlige varslingssaker?

Og er det riktig at kriminelle saker gir mer rettssikkerhet til den anklagede enn varslingssaker?

Så snart varslet blir offentlig, har den umiddelbare og skadelige effekter på den anklagede. Det kunne argumenteres med at det er som fortjent, og at det bare er bra om det svir for den skyldige.

Men hva om det dreier seg om en sak med falsk eller overdrevet varsling?

Varsling er et meget farlig og potent instrument. De som blir varslet mot kan få livet sitt helt eller delvis ødelagt, og må bruke resten av livet på å prøve å renvaske seg.

Det er normalt å bli straffet når man har gjort noe ulovlig, men straffen skal stå i forhold til ugjerningens alvorlighetsgrad.

Varsler som offentliggjøres, fører til en uthenging som ofte er ute av proporsjon. Hvis varselet er falsk, er uthengingen totalt urettferdig.

Falsk eller overdrevet varsling skjer nok hyppigere enn vi tror, og kan brukes til meget finurlig mobbing eller maktmisbruk.

Med den graden av beskyttelse arbeidsmiljøloven gir varslere, kan det være fristende for en person med uredelige hensikter å ty til varsling for å kvitte seg med noen i arbeidslivet eller andre miljøer.

Beskyttet av loven, og på en svært effektiv måte.

Selv om varselet ikke offentliggjøres og ikke fører til noen formell straff, vil offeret bli såpass psykisk og fysisk redusert av varslingen og undersøkelsen rundt den, at man nesten er garantert å bli kvitt vedkommende.

Enda mer effektivt er det når varsler og makthaver allierer seg. Hvis offeret overlever varslingsprosessen og klamrer seg fast til sin posisjon, kan personen med makt over den «skyldige» likevel innføre tilslørte straffetiltak. For eksempel kan de flytte vedkommende til en annen avdeling. Da gir offeret seg, som regel.

Så lenge man opererer innenfor loven, i det stille, og ikke gir vedkommende sparken, unngås arbeidsrettssak.

For hvilket offer for urettmessig varsling har krefter og penger nok til å gå til sak?

Rettelse: Opprinnelig var artikkelforfatterne oppgitt med feil tittel. Den er nå endret. - Redaksjonen