Hadde byrådet vært like ivrig med sykehjem som Bybanen, hadde vi hatt full dekning og enerom for lengst.

Jeg har i det siste vært på flere besøk til en nær slektning som er kommet på sykehjem. Vedkommende er alvorlig syk. Etter et opphold på Haukeland sykehus ble han overført til sykehjem.

Han har fått et rom på ca. syv til åtte kvadratmeter, som han deler med en annen. En gardin skiller sengene. Dette gjør at de ikke kan ha et privatliv, verken når de er alene eller når de har besøk.

De to er ikke alene om å ha det slik. De ansatte gjør det de kan for at de skal ha det bra, ut fra de ressurser de er tildelt. Vedkommende har et 50 år langt arbeidsliv bak seg i Bergen, der han har betalt sine skatter til stat og kommune.

Synes byrådslederen dette er en verdig behandling av eldre mennesker? Det har lenge vært opplyst at når en kom på sykehjem, skulle en få enerom. Er dette glemt i Bergen? Hvor mange sykehjem er planlagt i Bergen og hvor mange plasser er kommet etter at det sittende byråd kom til makten? Er det noe byrådet kan være stolt av?

I BT 24. april kunne vi lese om en eldre dame som følte seg sviktet av hjemmesykepleien. Er det økonomi dette står på? I dag ser vi at en er i gang med å bygge Bybanen til Fyllingsdalen. Den skal koste syv milliarder kroner. Jeg har ikke hørt én beboer i Fyllingsdalen som ønsker denne velkommen.

Hadde det sittende byråd vært like ivrig med planlegging og utbygging av sykehjem som av Bybanen, og ikke minst like raus med penger, hadde vi hatt full sykehjemsdekning og enerom for lengst. Kan byrådslederen forklare hvorfor de prioriterer på denne måten?