DEBATT: Sår vi her i vest splid om nødvendigheten av våre egne prosjekter, havner vi bakover i pengekøen.

Mennesker trekkes mot byene. Talenter flytter dit andre mennesker er og der det er et mangfold av spennende jobber og utviklingsmuligheter. Å bygge Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen tettere sammen vil skape nye bo- og arbeidsmarkeder som er store og mangfoldige nok til å være attraktive.

Det er dette Hordfast handler om.

Aksen Stavanger–Bergen er eneste stedet i Norge som kan utgjøre et alternativ og en motvekt til Oslos tiltrekningskraft. Skal vi skape det sterke Vestlandet vi drømmer om, kan vi ikke leve med en hovedvei som er stengt med fergebommer flere ganger hver time. For tid er penger, og medfører økte kostnader for næringslivet.

Fergefrie veier skaper vekst. Ville Ågotnes i dag rommet en verdensledende undervannsteknologiklynge uten Sotrabrua? Ville Askøy vært en av landets raskest voksende kommuner uten broforbindelse til Bergen?

Fergene til Nordhordland hadde 4000 biler hver dag for 25 år siden. I dag passerer 20.000 biler over Nordhordlandsbrua hver dag. Hordfast vil skape tilsvarende utvikling.

Vestlandet er Norges største eksportfylke, samtidig som har vi landets verste veier, og knapt en banestrekning. Næringslivet trenger transportårer som gir like konkurransevilkår med resten av landet. Da må vi starte bygging av Hordfast innen løpet av fire-fem år. Rogfast står ferdig i 2027, det må vi også ha som mål for hele strekningen Bergen-Stavanger. Norge trenger dette for at Vestlandet også i fremtiden skal være den største verdiskaperen i landet.

Noen later til å tro at Vestlandet har fått bevilget en pott penger som vi kan fordele slik vi selv finner det for godt. Det er helt feil. Myndighetene fordeler til prosjekter i hele Norge, ut fra behov og kost-nytte. Og én ting er sikkert: Sår vi her i vest splid om nødvendigheten av våre egne prosjekter, havner vi bakover i køen.

Hvorfor hører vi ingen på Østlandet snakke ned Intercity til over 150 milliarder rundt Oslo? Hvorfor anses det i øst viktigere å bygge mot Göteborg enn å bygge et sterkere Vestland? Og hvorfor i alle dager skal vi finne oss i det?

Hordaland fylke, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO har utformet felles prioritering på fire prosjekt i Hordaland. Status på disse i dag er:

Sotrasambandet er i gang Byvekstavtalene i Bergen er i gang E16/Vossebanen er lovet oppstart i 2021 Hordfast har forventet oppstart i 2024.

Hadde vi tidligere selv sagt oss fornøyd med ett prioritert prosjekt, ville vi i dag kun hatt Sotrabroen, mens de øvrige midlene ville forsvunnet til prosjekter andre steder i Norge.