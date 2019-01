DEBATT: Schibsteds artikkel om kjøttspising baserer seg på påstander som i beste fall er sneversynt, og mest av alt grunnleggende feil.

Schibsted Norge AS er et norsk medieselskap som styrer VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Mediehuset har dermed svært stor påvirkningskraft over store deler av Norges befolkning med sine reportasjer.

Saken om kjøtt den 4. januar, der nærbilder av ubearbeidede kjøttstykker illustrerer en tekst som i overkant fremmer forfatterens negative holdninger rundt kjøttspising, er langt forbi det vi vanligvis får servert som noenlunde objektiv informasjon i avisene.

I motsetning til debatt, meninger eller intervju, er denne saken skrevet som en artikkel, og dermed fremstår den som mer troverdig og sannferdig.

Faksimile, A-magasinet 4. januar

Artikkelen har dessverre sterk slagside på vegansk og vegetarisk side. Alternativ som gressbasert, lokal kjøttproduksjon, kjøtt som proteinkilde til underernærte, kjøtt fra viltjakt og urbefolknings dyrehold – for bare å nevne noe – kommer ikke til orde.

Når det videre ramses opp «3 grunner til at folk kutter kjøtt» (eller rettere sagt: Forfatterens idé om hvorfor man skal kutte kjøtt) brukes kjøtt-spising som argument i beste fall sneversynt, og mest av alt grunnleggende feil:

1. Klima: Produksjonen av kjøtt får hovedskylden for klimaproblemene. Men du som rik middelklasseborger med god ernæring og relativt stort kjøttforbruk, kan kutte kjøttspising, og ødelegge hele årets klima-innsats med en eneste flytur.

En verdensborger som lever i fattigdom og nød, vil personlig profittere på noe mer protein i kosten, og har likevel et betydelig lavere klima-avtrykk. Kima-avtrykket ditt vil være mer avhengig av andre ting enn hvor lite kjøtt du spiser. Tenk på bomullsproduksjon, flyreiser, oppdrettslaks, bilkjøring, kosmetikk og generelt forbruk.

2. Helse: Prosessert kjøtt er kreftfremkallende og helseskadelig. Igjen holder artikkelen seg kun til mennesker i vår rike verden, som helt klart spiser for mye kjøttdeig og pølser. Men lokalt produsert, gressbasert, rent kjøtt er både bærekraftig, klimasmart og ernæringsmessig nyttig. Kjøtt produseres da på gress som vokser der man ikke kan dyrke annet, og dette skjer over hele verden.

3. Dyrevelferd: Artikkelen påstår bombastisk at industriell kjøttproduksjon medfører lidelse for dyr. For det første, så har vi i Norge noen av verdens strengeste lover for dyrehold. Mattilsynet skal se til at dette fungerer, og 99,5 prosent av alle bønder er svært opptatt av dyrevelferd, og ønsker Mattilsynet velkommen som en god støtte og samarbeidspartner i dyreholdet.

Erik Johansen, NTB scanpix

Kjøttproduksjon i andre deler av verden kan være så mangt, men i store deler av verden gresser både sau og ku ute på store områder, eller gjetes av erfarne dyreholdere. Dyrevelferden kan bedres, og her går Norge foran med gode eksempler som kan deles.

Vi kan være enige om at redusert kjøttforbruk kan ha helsefordeler for den rike befolkningen i verden, gjøre litt for miljøet og noe for dyrevelferden. At artikkelen setter saken på spissen for å engasjere, er flott. Men med så stor påvirkningskraft som Schibsteds medieselskap har, behøver vi artikler som bedre vekter synspunkt og holdninger.

Vår felles drøm om å redde kloden og oss selv kan best belyses når artikler viser bredde og slipper flere fakta frem.