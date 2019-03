Bergen sentrum kan bli som en merkelig kopi av Karl Johan

DEBATT: Jeg håper at flere bergensere kan bli flinkere til å komme seg ut på bergenske restauranter og nyte kvalitetsmat.

DYRT OG FANCY: Bergenserne sitter som oftest hjemme og spiser. Jeg gjør det selv. Det skulle bare mangle. De færreste av oss kan gå ut å spise og drikke hver dag, skriver Jan Thomas Monclair. Foto: Bård Bøe

Jan Thomas Monclair Daglig leder i Bargruppen

Vi er alle sultne og tørste. I alle fall et par ganger om dagen. Men setter du av tid til å spise ute en gang imellom? Nyte de kvalitetsbevisste bergenske restauranter, kafeer og barer?

Jeg er verken kokk eller driver en restaurant. Men som medeier i en av Bergens største utelivsaktører vet jeg litt om marginer. Og jeg vet at vi i servicebransjen lokker og haler og drar i det viktigste du har: Tiden din. Det sier seg selv at det blir tøffe forhandlinger.

Jeg har mange gode kolleger som er kokker og ledere på serveringssteder i Bergen. Jeg kan føle fortvilelsen de kjenner på kroppen når de skuer ut over et halvtomt lokale på en ukedag. Anmeldelsene har vært gode. Alt ligger til rette for en god mat- og drikkeopplevelse.

Men bergenserne sitter som oftest hjemme og spiser. Jeg gjør det selv. Det skulle bare mangle. De færreste av oss kan gå ut for å spise og drikke hver dag.

Men av og til unner jeg meg den luksus det er å spise og drikke ute. Og da velger jeg restauranter og barer som tilbyr kvalitet. Som har yrkesstolthet. Som gir meg valuta for det jeg betaler – og den tiden jeg tilbringer der. Jeg har sluttet å gå ut for å bruke tiden min på «sånn-passe-gode-steder».

Det finnes utrolig mange kvalitetssteder i Bergen. De ligger over alt. Derfor synes jeg det er trist når gode, sjelfulle spise- og drikkesteder blir valgt bort til fordel for generiske kjeder.

Jeg er ingen matsnobb. Langt derifra. Jeg kan få vann i munnen av å tenke på en god pølse hos Trekroneren. Men jeg kan også krølle tærne av glede når jeg får en perfekt femretters på en fancy restaurant.

Men det jeg elsker, og som jeg håper at flere bergensere kan bli flinkere til, er å komme seg ut på bergenske serveringssteder og nyte kvalitetsmat og drikke. Ikke gå på det stedet du «først kommer på». Om vi bruker de gode restaurantene, blir de flere og bedre. Og det trenger ikke være fancy eller dyrt heller. Bare velg steder hvor de bryr seg om din opplevelse, ikke bare pengene dine.

Les gjerne BT og BAs matanmeldelser eller sjekk tripadvisor for inspirasjon. Hør med servitører hvor de går ut. Fagfolk innen restaurantfaget i Bergen kjenner ofte hverandre, og vet hvem som bryr seg. Spør dem, bruk deres fagkompetanse. Det finnes mange perler der ute – du må bare komme deg bort fra kjøttkakene og pappvinen hjemme og oppsøke dem.

For konsekvensene av at vi ikke går ut og spiser og drikker hos lokale kafeer og restauranter er at disse ikke får nok kunder. Da kan de fort bli erstattet av internasjonale turistkjeder og -feller, uten lokal tilhørighet, som lever av samlebåndsproduksjon og gjester som bare vil ha enkel, rask og billig mat.

Bergen sentrum kan bli seende ut som en merkelig kopi av Karl Johan i Oslo, som stort sett består av internasjonale butikkjeder og spisesteder. Og dette skjer fordi vi bergensere ofte tenker som turistene: Vi vil ha noe enkelt, kjapt og greit. Og alle kjenner jo navnet på de store, internasjonale restaurantene, ikke sant?

Det er en slik utvikling jeg frykter kan komme til Bergen om vi ikke tar vare på våre lokale spisesteder. At deler av bylivet, bypulsen og de lokale mat- og drikkeaktørene forsvinner, sammen med din lokale fiskebutikk, delikatessebutikk og klesbutikk, og blir erstattet av noe uten sjel. Plutselig står vi der en dag og sier: «Hvor ble min lokale favorittrestaurant av? Hvorfor er det så dødt her?».

Det er ikke for seint. Det er opp til oss kvalitetsbevisste bergensere om vi vil ha en levende by med gode, lokale spisesteder.

