Ikke alle kvinner har det samme forholdet til kjønnede privilegier som Næss har.

I BT 15. mars skriver Cathrine Næss om fordelene hun har opplevd i kraft av å være kvinne. Hun forteller om episoder hvor hun har pyntet seg for å oppnå makt gjennom utseendet, og hvordan menn har blitt så sjarmert at de raskt har gitt etter.

Det kommer tydelig frem at Næss er tilfreds med å få både oppmerksomhet, gaver og arbeid på bakgrunn av sitt kjønn. Selvsagt er det helt greit at enkeltpersoner trives i rollen som samfunnet nærmest påtvinger dem.

Man kan ikke kritisere noen for å ha internalisert verdier de har fått inn med morsmelken.

Likevel kan og bør man dissekere offentlige forsøk på å generalisere egne opplevelser til å gjelde rundt halvparten av befolkningen. Det er nemlig ikke alle kvinner som har det samme forholdet til kjønnede privilegier som Næss har. Ei heller er det alle som har opplevelser lignende de hun beskriver.

Det er nemlig en faktor Næss omtaler, men ikke synes å ha reflektert tilstrekkelig rundt: skjønnhet. Fordelene hun omtaler har hun i stor grad oppnådd ved å kle og sminke seg til en skjønnhet forbundet med det å være kvinne, og som i århundrer har blitt fremhevet som vår viktigste attributt.

Fordelene, slik Næss beskriver dem, synes altså ikke å ha kommet på bakgrunn av at hun oppfattes som en kvinne, men heller fordi hun oppfattes som en attraktiv kvinne som føyer seg etter etablerte kjønnsroller.

Skillet mellom kvinnelighet og skjønnhet fremstår kanskje uviktig, men det er helt elementært. For i motsetning til Næss sin forståelse av sine medsøstre, er det ikke alle kvinner som bedriver det hun kaller «uskyldig moro».

Det er ikke slik at alle kvinner ønsker, eller trives med, å bli gjenstand for beundring på bakgrunn av noe så overflatisk som deres ytre trekk. Det er heller ikke alle som i utgangspunktet har, eller prioriterer å skape, et utseende som tilsvarer det feminine skjønnhetsidealet.

I kraft av å være mennesker har vi andre kvaliteter og verktøy som er langt mektigere og mer tilfredsstillende å benytte seg av enn feminin sjarm.

