Når det politiske slaget er tapt, starter en retorikk fokusert på frykt og falske anklager.

Mistillit er et ord som har blitt brukt mye de siste par dagene. Den senere tids retorikk har fått meg til å innse at jeg ikke lenger har tillit til Høyre eller Frp. Men det er ikke Sylvi Listhaug (Frp) som har fått meg til å miste troen og tålmodigheten med partiene.

Misforstå meg rett. Listhaug sine kommentarer er grunnløse og forkastelige. Å anklage et hvilket som helst politisk parti for å støtte terrorister er usmakelig og usaklig og minner mer om barnehage-fakter enn ordentlig politisk diskurs.

Det er skuffende, men ikke skremmende.

Det som er skremmende er at påstanden kommer på tampen av en debatt om å gi regjeringen mulighet til å frata statsborgerskapet fra norske borgere uten å gå innom domstolene først.

Å frata noen statsborgerskap er en erklæring om at en person ikke ansees som en del av samfunnet. Jeg kan ikke tenke meg en sterkere avvisning av en person.

Det bryter med rettsstatsprinsippet. Og ettersom det å fjerne en persons statsborgerskap vil medføre tap av stemmerett blir det som å sette bukken til å passe på havresekken. Det er mange grunner til å være imot å gi regjeringen mulighet til å fjerne en persons statsborgerskap.

Når dette slaget er tapt starter en retorikk fokusert på frykt og falske anklager. Og da må jeg spørre, hvem i alle dager tror dere at dere er?

Regjeringen vil ha muligheten til å frata mistenkte støttespillere til terrorister norsk statsborgerskap. I samme åndedrag anklages de som er uenige for å være støttespillere til terrorister. Da ender jeg opp med å ha liten tro på at dere er skikket til å håndtere ansvaret med å definere hvem som er og ikke er fiender av staten.

For hvis bedømmelser av personer skal være så arbitrære, og med så svakt grunnlag, så hvordan skal jeg føle meg sikker på at vennene mine, familien min, ja kanskje til og med jeg skal kunne defineres som støttespillere til terrorister? Tross alt argumenterer jeg jo med dette mot å gi regjeringen mulighet til å frata noen statsborgerskap uten rettskraftig dom.

Vanligvis når det er valg har jeg alltid tatt meg tiden til å snakke med alle partier for å gi dem muligheten til å overbevise meg om at de er verdt min stemme. Men ved neste valg tviler jeg på at jeg vil ta meg tiden til å snakke med Høyre og Frp sine representanter. Dere er ikke tilliten verdig.

