«Glassmenasjeriet» minner oss om at vi alle har en familie med brister, der hver enkelt strever med sitt.

«Glassmenasjeriet», som nå går på Den Nationale Scene, vil mange av oss kjenne seg igjen i. Ikke minst de unge vil kunne dra kjensel på virkelighetsflukt, prestasjonspress og utenforskap.

Stykket handler om en familie som går til grunne, men det handler også om håp. Det er mye humor underveis. Vi møter unge Laura (24), som bor sammen med sin enslige og selvopptatte mor og sin storebror Tom. Han jobber på et skolager, men drømmer om å bli forfatter. Faren forlot dem for mange år siden. Alle tre lever i hver sin fantasiverden, slik at de slipper å konfronteres med livets harde realiteter.

Laura har en fotskade, og hun verken jobber eller studerer. Bortsett fra noen vandringer utendørs, tilbringer hun dagene hjemme, preget av sosial angst og dominert av forventningene andre har til henne om hva hun skal bli og hvem hun skal være.

Heldigvis har hun en samling med glassdyr, et menasjeri, som opptar henne og gir henne glede. Sammen med glassdyrene får Laura være den hun er uten å bli bedømt eller stilt krav til. Når den unge gjesten Jim kommer på besøk, blomstrer Laura opp. Han får frem det optimistiske i Laura, samtidig som han også utfordrer hennes sosiale angst. Men i stykket går det ikke slik vi håper.

Lauras hverdag på 1930- tallet ligner mye på det de unge strever med i 2017. Å finne seg selv, bli likt av andre, å stå imot prestasjonspress og akseptere livet slik det er, er tidløse utfordringer.

Mens Lauras livssituasjon ikke ga henne valgmuligheter, er situasjonen i dag motsatt. De unge drukner i utallige muligheter til å bli hva de vil, og tæres av krav om å prestere på sosiale medier, på skolen, blant familie og venner og på treningsstudioet. Kan det være at ungdommer i dag har byttet ut glassdyrene med digitale flater?

Men både glassdyr og digitale flater kan være en virkelighetsflukt som gjør det vanskeligere å kjenne på hva man føler på innsiden.

En Laura i dag ville kanskje legge ut bilder av glassdyrene på Facebook, og i påvente på «likes» ville hun gått seg vill i den uendelige nyhetsstrømmen. Eller kanskje hun hadde slettet kontoene sine på sosiale medier fordi de ble en stressfaktor.

Laura kan også representere ungdom med psykiske lidelser og alle dem som sitter fast i NAV-systemet uten å få den hjelpen de trenger. I dag hadde hun kanskje blitt beskyldt for å «nave»?

Men som Laura sier til den unge gjesten i stykket: «Du må ikke tro at jeg bare sitter hjemme med hendene i fanget. Jeg har glassdyrene. Det er krevende å ta vare på glass».

De færreste vet hva som er best for et annet menneske i en sårbar situasjon. Det må dialog og anerkjennelse til i hvert enkelt tilfelle, slik Tom anerkjenner Laura, før Nav formaner folk om å stå «opp om morran», «ta seg sammen» eller flytte for å ta arbeid.

Laura representerer den sårbarhet vi alle er utsatt for i bombardementet av stimuli både fra sosiale medier, andre mennesker og yrkeslivet.

«Glassmenasjeriet» minner oss om at vi alle har en familie med brister, der hver enkelt strever med sitt. Jeg håper mange unge tar med seg familie og venner og ser «Glassmenasjeriet», og får den gode følelsen det er å kunne kjenne seg igjen og se at man ikke er alene. Skoleklasser burde også benyttet anledningen, for her er mye å diskutere.