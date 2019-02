Politikerne må satse på gatekunst

DEBATT: Noen foretrekker Røkketårn, personlig foretrekker jeg gatekunst.

GATEKUNST: Som aktør innenfor gatekunst møter jeg daglig mennesker som finner glede i de mange perlene våre bergenske gatekunstnere sprer gratis om seg i Bergen by, skriver eier av Gategalleriet, Christer Holm. Foto: Geir Martin Strande

Christer Holm Eier av Gategalleriet

Bergen liker å sammenlikne seg med andre storbyer, sånn som Barcelona eller Berlin. Disse byene er verdenskjente for sin gatekunst. Hver by har sin egenart, men fellesnevneren er at gatekunsten gjør billedkunst for folk flest, dem som ikke vanligvis ville gått inn i gallerier og museer.

Med et ønske om å være kulturby må vi tørre å se lengre enn Festspillene, Grieg, Pogo Pops og Kygo for å kunne rettferdiggjøre å smykke oss med en slik tittel. Byrådet har i mange år lagt til rette for at gatekunstmiljøet skal vokse videre ved å legge til rette for frivegger, stipender og positiv holdning til bevegelsen. Dette bør de roses for.

Resultatet er at Bergen har et av Nord-Europas mest levende gatekunstmiljø hvor stadig nye talent dukker opp. Det er økende oppmerksomhet fra turister som anser gatekunsten som en av byens kulturelle opplevelser. Mange bergensere får også sitt første møte med billedkunsten gjennom gatekunst.

Som aktør innenfor gatekunst møter jeg daglig mennesker som finner glede i de mange perlene våre bergenske gatekunstnere sprer gratis om seg i Bergen by.

Gatekunsten er av natur et opprør mot det etablerte. Hvem som helst kan fritt få utløp for sin kreativitet eller ta del i samfunnsdebatten med visuelle virkemidler. Nå som gatekunsten har vokst seg til å bli en betydelig aktør i kunstverden, rasler den akademiske kunstsfæren med sablene. Dette kommer til syne når en tidligere rektor ved KiB, med kunstutdannelse og mottaker av et 10-årig statsfinansiert arbeidsstipend, går ut i avisen og kritiserer store muraler.

Det er derfor meget viktig at Bergen kommune nå ikke feiger ut og med plan- og bygningsloven i hånd og dermed legger byråkratiske hindre i veien for gatekunst. Politikerne må ha en positiv og offensiv satsing på gatekunst som er til glede for både innbyggere og turister.

Vi må tørre å la byen leve og pulsere. Derfor er det viktig at private og offentlige huseiere legger til rette for store vegger, såkalte moraler. Gatekunst er dessuten noe av det enkleste å reversere. Blir man lei kunst og farger er det enkelt å male seg tilbake til brutalismen.

Man får heller tåle at ikke alle er like enige. Jeg vil mye heller ha en fargerik og levende by, en by der jeg kan møte på et nytt mesterverk på gaten, et som ikke var der i går. Alternativet er en øde betongjungel med vegger som trenger vedlikehold.

Noen foretrekker Røkketårn, personlig foretrekker jeg gatekunst.

