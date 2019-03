Det bør ikke spille noen rolle om du heter Ahmed eller Andreas

DEBATT: På tide at vi innfører anonyme jobbsøknader.

Mads Namtvedt Røed Styremedlem i Bergens Unge Høyre

Dersom du har et utenlandsk navn på søknaden din, har du 25 prosent mindre sjanse for å komme på jobbintervju enn om du har et tradisjonelt norsk navn, kommer det frem i en studie. Det har til og med gått så langt at personer bytter navn.

Arbeid er en viktig del av integreringen, men hvordan komme i arbeid, når man ikke engang får et jobbintervju?

Slik diskriminering og fordommer taper alle på. Godt kvalifiserte innvandrere får ikke jobb, og mister en mulighet til å bli integrert og bidra i samfunnet. Arbeidsgiveren mister ny kompetanse og kan gå glipp av gode ideer som kan bedre bedriften.

Når man leser navn som Mohammed eller Ahmed, så får de fleste ulike assosiasjoner enn når man leser navn som Anders eller Håkon. Jeg tror ingen arbeidsgivere ønsker å diskriminere, og det er mange arbeidsgivere som bryr seg om kvalifikasjoner, og ikke navn. Det er likevel på tide at vi setter i gang tiltak.

Jeg mener at anonyme jobbsøknader kan løse deler av problemet. Det er ikke nødvendig å se navnet for å avgjøre hvor kvalifisert personen er. Det vil gjøre det lettere å få et intervju, hvor man kan vise hva man er god for.

Det er ikke rettferdig at fordommer skal ødelegge for at innvandrere får seg jobb. Det skal ikke spille noen rolle om du heter Mohammed eller Andreas.

Av alle ting som beskriver en person, er navnet det som forteller oss minst. Et navn kan ikke si noe om du er flink til å samarbeide med andre mennesker eller om du er løsningsorientert. Alle fortjener de samme mulighetene, uansett navn.

Bergen Høyre vil derfor gjøre et forsøk med anonyme jobbsøknader i kommunen, som et første steg for å gi innvandrere og de med et litt annerledes navn like muligheter på arbeidsmarkedet.

