Det er slik at det er gjengs praksis her i landet at en gate ikke skal oppkalles etter en person som lever. Dette er blant annet begrunnet i at det kan dukke opp ufordelaktige saker om personen mens hun eller han lever.

I fjor ble det gjort et viktig unntak fra denne uskrevne regelen. Tromsøværingen Arthur Arntzen fikk en gate oppkalt etter seg i hjembyen, og avdukingen ble gjort på hans 80-årsdag. Dette var en rørende og viktig gest til et menneske som har betydd enormt mye for landsdelen. Vi her i Tromsø er svært glade i Arthur og det var en samstemmighet i byen om at han fortjente utmerkelsen.

27. mai 1935 ble det født et fyrverkeri av et menneske i Bergen. Karen-Christine Wilhelmsen utmerket seg tidlig som en person som på en uselvisk måte sto på for de rundt seg. I dag kjenner vi henne bedre som Kim Friele.

Da hun var ung, var det ulovlig å være homofil. Det var også en psykiatrisk diagnose. Kim har stått fremst, diskutert og argumentert og vunnet frem, etter harde kamper. Hun har skrevet bøker, og hun har holdt foredrag. Og for dette har hun fått drapstrusler, hun har blitt kalt de verste ting – og hun har ikke viket en tomme.

Kim Friele er alle homofiles gudmor. Selv i dag, 83 år gammel, står hun stødig. Hun slår fortsatt i bordet når det trengs. Takk og lov!

Takket være Kim Friele lever homofile i dag langt friere liv enn de hadde for bare noen få år siden. Folk av samme kjønn får gifte seg, og likestillingen med heterofile har kommet langt. Det er straffbart å diskriminere noen for deres legning.

Som bergensere flest er Kim Friele høylytt, og denne kvaliteten har hun brukt i det godes tjeneste – for å beskytte andre. Jeg takker Bergen for Kim Friele, som er en av de aller mest betydningsfulle bergenserne vi har hatt i landet noensinne.

Vi her i Tromsø elsker Arthur Arntzen for at han har gitt oss humor i tunge tider. Han har gitt oss håp, glede og stolthet. Han har satt Tromsø på kartet.

Kim Friele har gitt homofile håp, glede og stolthet. Hun er en bauta. Jeg er derfor svært overrasket over at dere i Bergen enda ikke har kalt opp en gate etter henne. I 2020 fyller Kim 85 år. Det er på tide å tenke på bursdagsgave.