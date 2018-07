Det høyrast ikkje mykje ut, men for regjeringa og Stortinget er 2-prosentmålet til Nato-alliansen uoppnåeleg. Som å nå toppen av Mount Everest.

For generalsekretær i forsvarsalliansen, Jens Stoltenberg, må dette vera pinleg. Noreg er Natos rikaste medlem. På Storting og i regjering er det ein halsstarrig motstand mot å løyva dei resterande 5 milliardar (eller meir) som i fyrste omgang er nødvendig førstehjelp til spesielt hær og heimevern.

Men når det gjeld sivile beredskapstiltak, sit pengane laust. Eg tenkjer mellom anna på det tiltenkte beredskapssenteret i Oslo, og mange andre tiltak.

Det oppstår såleis ein direkte konkurranse mellom Forsvaret sine primære behov, og sivile beredskapstiltak. Kva og kven har ført det norske forsvar fram til den miserable tilstand vi ser i dag?

Ein av hovudårsakene til forfallet var då politikarar og deler av forsvarsleiinga fann ut at ein kunne klara seg utan vernepliktige. Utskriving frå årskulla er no nede på godt under ti prosent. Dei vernepliktige var forsvarets viktigaste ressurs, kom ein til i etterpåklokskapens lys.

Kanskje føringane for dagens forsvar vart lagt allereie i Kåre Willoch sin forsvarskommisjon på 80-talet. Avvikling av invasjonsforsvaret og verneplikta. Innføring av eit høgteknologisk forsvar.

Noreg må no snu om, og løyve pengane som trengs for å nå 2-prosentmålet til Nato.