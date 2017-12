En alternativ trase hvor Bybanen går i dagens motorvei, vil gjøre Eidsvåg til et nytt Nygårdstangen.

Bybane til Åsane gjennom Eidsvåg gir en unik mulighet til å utvikle Eidsvåg og utnytte de gode kvalitetene i området.

Utvikling av senterområdet i Eidsvåg kan gi mer enn 1.500 nye boliger i tillegg til kontorarealer og nødvendige handelsarealer.

Byrådets forslag til trase for Bybanen i Eidsvåg med holdeplass øst for dagens motorvei er den samme som Bystyret vedtok allerede i 2014.

Forslaget legger til rette for å utvikle Eidsvåg med gode og sentrale nye boligområder og mer aktiv bruk av eksisterende kvaliteter i området. Eidsvåg kan utvikles som et bymessig strøk, betjent av Bybanen.

En alternativ trase hvor Bybanen går i dagens motorvei innebærer en forlengelse av Fløyfjellstunellen for biler, med utløp i Eidsvåg. Dette vil gjøre at Eidsvåg i stedet blir et nytt Nygårdstangen, med et spagettikryss for en ny motorvei.

Planen om stedsutvikling i Eidsvåg må i så fall skrotes og de planlagte 1.500 nye boligene og nye arbeidsplasser i Eidsvåg vil ikke etableres.

En slik løsning vil også utsette Bybanen til Åsane med ytterligere flere år, og gjøre den mye dyrere. Det vil også innebære å bygge mer vei i Bergensdalen.

Det er derfor gode grunner til at Bystyret nå bør avslutte denne saken ved å vedta Byrådets traséforslag for Bybanen til Åsane.