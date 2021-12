Kanskje får sjukepleiarar med gnagsår på nasen også feire jul?

Restriksjonane øydelegg feststemninga, seier du? Bli med på intensiven!

Tusenvis av menneske, dei sjuke, deira pårørande og helsepersonnel, får kanskje ikkje feire jul med sine næraste. Difor bør vi slutte å sutre, meiner Bodil Johanne Øyra.

Bodil Johanne Øyra Stomisjukepleiar, Førde sentralsjukehus

Nye nasjonale retningslinjer er sett i verk på grunn av svært høg belastning for helsetenestene. Det er høgt sjukefråvær og mange innlagde pasientar på intensivavdelingane, faktisk nesten like mange som då pandemien stengde landet vårt i 2020.

Den gongen var det stort sett friske helsearbeidarar som bretta opp armane, tok på seg nye og ukjente oppgåver, vart flytta og omdisponerte frå andre avdelingar. Helsearbeidarar som var klare til kamp! Ingen av oss visste korleis framtida ville sjå ut.

Relativt kort tid etter at dei nye retningslinjene vart publiserte, såg eg dei første innlegga og kommentarane som vart lagt ut på sosiale medium. Lite positiv omtale om helsemyndigheitene, dei øydelegg visst julefeiringa vår, dei øydelegg for feststemninga, øydelegg for utelivsbransjen, øydelegg heile vårt sosiale liv. For ei skam, eller kva?

På grunn av belastninga på helsetenestene vart det våren 2021 etablert nasjonale og lokale beredskapsgrupper som fekk spesialopplæring i handtering av respiratoravhengige covid-pasientar, nettopp for å assistere intensivsjukepleiarane i kampen mot covid.

Ein positiv koronapasient betyr enormt behov for mange ulike yrkesgrupper, isolering, bruk av smittevernutstyr, kompetanse på behandling av alvorleg lungesjuke.

Stomisjukepleiar Bodil Johanne Øyra fekk eit sterkt møte med intensivavdelinga.

Rundt ein pasient står det ei rekke ressursar som skal vareta akkurat den eine på best mogeleg måte. Det betyr åtte-ti timars vakter, med spesielle munnbind, som gir gnagsår bak øyra, på nasen og som gir dårleg lufting. Det betyr smittefrakkar som ikkje er laga for at huda skal få puste.

Det betyr at minst ein person må sitje/stå standby den eine pasienten, utan mogelegheit til å ta drikke, mat, gå på toalettet. Ikkje før nokon andre kan avløyse dei, kanskje til lunsj, kanskje ikkje. Det kjem an på kor mange som er på jobb. Akkurat no er det ikkje mange, det finst ikkje nok folk å ta av.

Eg var så heldig at eg fekk vere med i denne beredskapsgruppa, eg fekk eit bittelite innsyn i intensiv og andre sengepostar sin kvardag. Eg fekk trening som skulle gjere meg rusta til å stå i stormen og assistere dei som kjempa hardast. Det såg lenge ut som eg «slapp unna», men så byrja Noreg å feire at pandemien var over ... Folk lar vere å vaksinere seg, drit i avstand, og spritdispensarane får stå i fred.

Helse Førde gjekk tysdag over i gul beredskap, alle behandlingar det ikkje hastar med, blir utsett på ubestemt tid. Ein e-post frå hardt pressa avdelingar bad om hjelp frå beredskapsgruppa. Avdelingane står i kneståande, har ikkje fleire hender å ta av.

Utan å nøle vart eg frigjort frå mine vanlege arbeidsoppgåver, så klart stiller vi opp!

Møtet med intensiv vart sterkt. Eg såg nattevakta som gjekk av jobb, etter ni timar isolert, som trakk pusten ekstra godt då ho kom ut av rommet, sveitt i panna, tørr i munnen og med gnagsår på nasen etter ei stram maske og beskyttelsesbriller. Siste dobesøk var før vakta starta.

Desse menneska står på for at pasientane skal overleve viruset, kanskje får dei kome heim til jul? Det vil nok dei pårørande og pasienten sette stor pris på.

Pårørande til intensivsjukepleiarane, derimot, må kanskje sjå langt etter å feire jul med dei. Dei må vere på jobb, kanskje vakt nummer ti i strekk. Kanskje hadde dei fri-jul for første gang på lenge, men dei kan bli beordra til å jobbe likevel.

Så, folkens, vi har klart nesten to år med restriksjonar. Nye restriksjonar inneber at julebord blir avlyst, at vi ikkje får feste, at vi kanskje ikkje får vere like mange samla i jula.

Men vi snakkar om at fleire hundre, kanskje tusenvis av menneske ikkje får feire jul med sine næraste. Dei som kjempar for livet, som får hjelp til å puste frå avanserte maskiner, dei lever kanskje sine siste dagar på sjukehus. Pårørande får kanskje aldri feire jul med sine kjære igjen.

Etter mitt møte med intensiv er eg innstilt på at også denne jula kan bli annleis. Eg er takknemleg for at helsemyndigheitene «endeleg» anerkjenner belastninga og stormen vi helsepersonell står i no, at dei nye tiltaka blir sett i verk.

No er det opp til oss å ta dei på alvor.

Ikkje sutre over påbod og anbefalingar. Det er no det gjeld, kanskje jula 2022 kan bli normal for dei fleste.

