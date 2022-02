Et MDG i fri dressur er direkte skadelig for Ringveg øst

Bergenserne kan ikke lenger leve med farlige, uoversiktlige veier.

Skal Bergen få statlige kroner, må bergenspolitikerne snakke med én stemme, skriver Marte Monstad (Frp).

Marte Monstad Gruppeleder i bystyret for Frp

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et debattinnlegg 6. februar forsøker Roger Valhammer (Ap) å tydeliggjøre byrådets standpunkt om Ringveg øst. Selv om avklaringen er rimelig intetsigende, skal han ha for forsøket. Vi er nemlig mange som har lurt på hvorfor MDG-byråd Thor Haakon Bakke har fått fritt spillerom til å snakke ned prosjektet på vegne av byrådet.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til januar for å finne uttalelser fra Bakke om at to av tre delstrekninger bør innstilles og nedskaleres. Ifølge byutviklingsbyråden er det verken behov for firefelts motorvei på strekningene Vågsbotn-Arna eller Arna-Fjøsanger. «Vi er opptatt av landbruk, natur og friluftsliv», sa han til BT 15. januar.

Med dette som utgangspunkt er det ikke lenger snakk om et fullgodt ringveisystem, men mindre utbedringer av dagens vei. Det vil ikke løse noen verdens ting. Noe Ringveg øst er det i hvert fall ikke!

Les også Frykter bygden blir rasert av motorvei

Når byrådslederen da endelig tar steget ut fra «gjemmekontoret» for å rydde i budskapet, snubler han i dørstokken. Selv med denne «avklaringen» har han klart kunststykket å forvirre enda mer. Byrådet er for Ringveg øst, forsikrer han.

Men hvilken Ringveg øst er det han snakker om? Er det MDGs nedskalerte lappeprosjekt han forsvarer? Eller er det en sammenhengende firefelts motorvei fra Fjøsanger til Åsane via Arna – altså den egentlige Ringveg øst?

Frp håper selvsagt at det er Ringveg øst Ap vil bygge. Tiden da motorveier med fire felt og 100 km/t kun ble bygget på Østlandet, burde være forbi. Nå er det Bergen sin tur til å få på plass et ordentlig ringveisystem som sluser gjennomgangstrafikken utenom sentrum, slik de fleste andre byer har.

Men skal Bergen få statlige kroner til Ringveg øst, fordrer det at bergenspolitikerne snakker med en stemme. Stadig nye innsigelser, sprikende signaler og et MDG i fri dressur er direkte skadelig for fremdriften i prosjektet. Rot og kaos gir sjelden resultater.

Frp og jeg vil derfor komme med en oppfordring til byrådsleder Roger Valhammer: Lytt mindre til MDG og ha større ambisjoner for byen vår. Bergenserne kan ikke lenger leve med farlige, uoversiktlige veier – verken i nord eller sør!