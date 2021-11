Bybanen må sikre et levende bysentrum

«En av våre viktigste byutviklingsoppgaver er å sikre at hele Bergens befolkning har enkel tilgang til sentrum og arbeidsplassene der», skriver Jan Erik Kjerpeseth.

Fremtiden ligger i det grønne kollektivtilbudet.

Jan Erik Kjerpeseth Konsernsjef, Sparebanken Vest

Har vi glemt det, allerede? Det er bare tre år siden regjeringen kåret Bergen til Norges mest attraktive by, der juryen uttalte at «Bergen er et forbilde og viser at byutvikling er et helt sentralt verktøy for å fremme god samfunnsutvikling. Her skal flere kunne bo, arbeide og leve i gåavstand til det meste».

Nå står Bergens troverdighet som forbilde på spill: Dersom bystyret stemmer for at Bybanen skal legges i tunnel den 24. november, er det sannsynlig at vi som innbyggere ikke vil få et bybanetilbud fra Åsane til sentrum. Vi risikerer at byutviklingen stopper fullstendig opp.

Bergen sentrum er allerede i en sårbar situasjon: Handelsnæringen har vokst kraftig i bydelene, og ifølge Bergen Sentrum AS har det vært en nedadgående trend i over ti år, hvor mindre og mindre av bergenshandelen skjer i sentrum

Vi i Sparebanken Vest har valgt å lokalisere oss i sentrum fordi vi har trodd på at politikerne i Bergen ønsker å utvikle et attraktivt, kompakt og spennende bysentrum. I Jonsvollskvartalet har i dag 900 sin arbeidsplass.

Vi vet at vi aldri kommer til å gi mer plass til bilen i sentrum. Fremtiden ligger i det grønne kollektivtilbudet, og en av våre viktigste byutviklingsoppgaver er å sikre at hele Bergens befolkning har enkel tilgang til sentrum og arbeidsplassene der.

Bybanen er Bergens viktigste klimatiltak og ryggraden i byens kollektivsystem. Ifølge utredningen fra Norconsult er dagalternativet bedre nettopp for byutviklingen, fordi det i større grad bidrar til opprustning av de viktigste byrommene i sentrum, og skaper aktivitet i form av sentralt plasserte holdeplasser med vesentlig bedre tilgjengelighet.

Det gir også passasjerene kortere og enklere tilgang til de viktigste reisemålene i sentrum. Slik betjener det bedre sin rolle som ryggraden i kollektivsystemet.

Vi trenger en bybaneløsning som sikrer et sammenhengende kollektivtilbud for hele byen, og det begynner å haste.

Det som avgjøres i bystyret nå i november, er om vi i det hele tatt vil få en bybane til Åsane. Det eneste alternativet er alternativet over Bryggen, som er vedtatt, har finansiering, er ferdigregulert om 18 måneder og vil stå ferdig om ti år.

Her kommer derfor en bønn til bystyrepolitikerne i Høyre, Senterpartiet, Rødt, Frp og FNB: Avslutt det politiske spillet om Bybanen, og lev opp til løftet om at flere skal kunne bo, arbeide og leve i gåavstand til det meste. Bare slik holder vi den vakre byen vår levende.