Mødre føler seg presset ut av fødeavdelingene før de er klare for det.

Flere sykehusavdelinger og fødeklinikker vakler under alvorlige kutt, skriver innsenderen.

Hanne Charlotte Schjelderup Leder i Jordmorforbundet NSF

Kvinner forteller om skrekkopplevelser på fødeavdelingene. Det kan bli enda verre i fremtiden. Mødre føler seg presset ut av fødeavdelingene, lenge før de er klare for det. Plass på barsel er mangelvare. Nye sykehus som bygges, har enda færre plasser tilgjengelig.

I Bergen planlegges reduksjon fra 42 til 31 barselplasser på den nye Kvinneklinikken. Ansatte ved føde- og gynekologisk avdeling på Haukeland har fått forsikring om å disponere en egen sengepost på travle dager. Planene endres nå til at arealene gis Palliativ enhet. Foretakene skal dermed hive mor og nyfødt barn ut av fødestuen så fort som mulig.

Tillitsvalgt har varslet at Haukeland planlegger at 40 prosent av barselkvinnene må reise hjem i løpet av 24 timer.

Førstegangsfødende har behov for mer veiledning, skriver Schjelderup. Hun er bekymret for barselomsorgen i Norge.

Når livet er på sitt mest sårbare og sterkeste, trenger fødende jordmors erfaring, omsorg og kunnskap. Livsviktig oppfølging kan ikke overføres via Skype. Nyfødte og nybakte mødre sikres ikke hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Kun drøyt fire av ti kvinner får dette tilbudet. I praksis overlater vi mor, partner og nyfødt mest til seg selv. Fødende har flere risikofaktorer enn tidligere som gir økt belastning i svangerskap, fødsel og barseltid.

Kort liggetid på barsel går ut over pasientsikkerheten. Sårbare nyfødte barn reiser hjem uten at ernæringssituasjonen er etablert, komplikasjoner som gulsott, stort vekttap, infeksjoner med mer kan oppstå. Kvinnene er utsatt for blødning, infeksjon, fødselsdepresjon og svangerskapsforgiftning.

Førstegangsfødende og risikoutsatte kvinner har behov for mer kunnskap og veiledning om hva den første tiden etter fødselen innebærer. Helsetilsynet mener manglene i barselomsorgen medfører en betydelig risiko for svikt, og etterlyser faglige krav fra myndighetene og en klar fordeling av oppgaver og ansvar.

Ny forskning finner depressive symptomer hos hver tredje fødekvinne. Det koster samfunnet å ikke ta vare på en mor.

Nå vakler flere sykehusavdelinger og fødeklinikker under alvorlige kutt. Fødeenhetene må få de midlene som kreves for at vi fagfolk kan gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Det er de ansvarlige politikernes og myndigheters ansvar.

Eksemplene fra jordmødre i vår nasjonale kartlegging om alvorlige hendelser som kunne vært unngått om vi var nok jordmødre på jobb, er mange og grelle. Jordmødrene melder de er oppgitte og redde for at de ikke klarer å strekke seg lengre, slik at det også blir fare for liv og helse.

Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Riksrevisjonen viser at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet. Det er jordmorflukt fra sykehusene. Finansieringen må endres for fødselsomsorgen nå. Svarteperspill mellom foretak og regjering må ta slutt. Helseminister Ingvild Kjerkol lovet et styrket fødetilbud. Nå skjer det motsatte.