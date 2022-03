Dette skuffa meg, BT

Avisa tek i bruk eit vulgær-populistisk uttrykk mot Hadia Tajik.

Innsendaren reagerer på ordvalet i ein kommentar om Hadia Tajiks avgang.

Jørgen Varden Lonevåg

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gerd Margrete Tjeldflåt kommenterer Hadia Tajik-saka i BT torsdag 3. mars med et ordval som får meg til å reagere. Som lesar held eg ei fri og kritisk presse høgt. Fristillinga fritar likevel ikkje journalisten til å kome med kva ein vil av nedsetjande uttrykk og leggja nærmast kvar ein vesle flik av sjølvkritikk til side.

At det er fleire i partiet hennar som reagerer på at Tajik ikkje også trekkjer seg som nestleiar, er ikkje overraskande. Hadia Tajik har modig stått fram og erkjent feil som er beklaga. Ho er ein av dei som har fått stor respekt for å prestere i ein krevjande jobb. Vi alle kan gjera feil.

Når Tjeldflåt retorisk stiller spørsmålet «Er det Hadia Tajik som denne gongen må slepast ut av partikontoret?» og redaksjonen vel å markere dette på framsida, får det meg som lesar til å reagere. Eit vulgær-populistisk uttrykk for retteleg å nivellera ein politikar.

I dette høvet har ikkje BT vore innanfor når det gjeld å balansera ein kritisk kommentar. Som lesar og mangeårig abonnent likar eg det ikkje.