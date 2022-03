Samarbeidslinjen med Putins Russland er død

Nå er det egentlig bare ett spørsmål igjen, og det er – hva skal dette koste?

«Problemet til Vesten er at Putin er blitt god til å utnytte den makten han har», skriver André Mundal. På bildet er plakater fra en demonstrasjon i Toronto i Canada.

André Mundal Tidl. spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet og ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington (2014-2017)

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For dem som har lest «Prisoners of Geography», har du lest den viktigste boken du noen gang kommer til å lese om internasjonal politikk. For mens det er mye som påvirker agendaen til politikere og statsledere, er intet mer betydningsfullt enn geografi.

Likevel er ikke geografi et tema på den politiske agenda, fordi det ikke er noe dynamikk der. Ethvert land er og forblir fange av sin egen geografi. At du kjører Tesla og ser på Netflix har ikke endret dette.

Og for Norge er ingenting i geografisk sammenheng mer signifikant enn vår grense mot Russland. En grense som har definert vår historiske grunnlinje om medlemskap i Nato og samarbeid med Russland – samtidig.

Les også Få siste nytt om Ukraina

Opprettholdelse av denne balansen har hatt varierende vanskelighetsgrad. Men norske politikere på reise til Washington DC, har gjennom tykt og tynt fremmet talepunkter om fiskerisamarbeid og folk-til-folk kontakt i nord. Og at dette samarbeidet består selv når forholdet Vesten – Nato har vært inne i en dårlig periode.

Tidvis har talepunktene vært brukt fordi Norge har behov for at USA er interessert i Russland. Og det har de ikke alltid vært. Spesielt under president Obama, som anså Russland som det Russland ofte viser at de er, en urokråke. Et land som må håndteres, og hvor det ikke ligger så mange muligheter for samarbeid, gevinst og vekst.

Dette avstedkommer av hvordan amerikanske politikere som regel anser Russlands maktposisjon. Det finnes mange former for makt, men problemet til Russland er at de nærmest kun har den militære. Som for store deler av resten av verden, spesielt den vestlige, er mer gårsdagens makt, enn morgendagens. Det er altså utelukkende en kostnadsside i statsbudsjettet. Men Putin, som vi vet, vil mer enn noe annet at verden skal se ut som i går. En verden hvor den militære makten hadde mer rom og mer betydning.

André Mundal har nylig avsluttet sin karriere som diplomat i norsk utenrikstjeneste.

Økonomisk sett er Russland verdens ellevte største økonomi. Men ser man på verdiskapning pr. innbygger, er de rundt nr. 55, ikke mye å skryte av. Og dette vet selvsagt Putin. Ettersom olje og gass utgjør 60 prosent av russisk eksport, og 30 prosent av bruttonasjonalproduktet, er Russland i en utsatt posisjon.

Det er bare å se rundt deg der du sitter, og spørre deg selv om noe av det du ser kommer fra Russland? I bilen din? I telefonen? På kjøkkenet. Nei, nada niks.

Les også Nye sanksjoner mot Russland: – Katastrofe for det russiske valutamarkedet

Problemet til Vesten er at Putin er blitt god til å utnytte den makten han har. Han er rett og slett blitt et dyktig uroelement, og det har han vært lenge. Russland skal være relevant. Og hvis det ikke kan skje fordi de produserer noe du har lyst å kjøpe, eller fordi de gjennom handel og økonomisk utvikling tiltrekker seg sine naboland til tettere bånd, skal det skje ved å kræsje festen. Ved å skvise seg ubedt inn, sette seg på kjøkkenbordet der alle er samlet og tyte i vei om ting ingen andre i rommet egentlig er særlig interessert i å høre på.

Det som har vært utfordringen for Vesten, er at Putin har vært den brautende fyren på kjøkkenbordet med en viss grad av finesse. Og med det har han unyttet enhver skillelinje i Europa, slik at solid kollektiv respons ofte har uteblitt. Legg til at USA de siste to tiårene har vært nedsyltet i kostbare operasjoner i Irak og Afghanistan, som har ført til redusert oppmerksomhet til den plagsomme urokråke.

Krigen i Ukraina har ifølge EU drevet syv millioner mennesker på flukt. På bildet ser vi flyktninger på grensen ved Medyka, mellom Polen og Ukraina.

Men det vi nå ser i Ukraina, er en Putin som har forlatt all finesse. Han sitter ikke lenger på kjøkkenbordet og skravler i vei om ting du ikke vil høre på. Han er ravende drita, knuser glass og synger av full hals. De andre på festen vil ha ham ut, de vet bare ikke helt hvordan, stor og farlig som han tross alt er.

For den norske samarbeidslinjen går det da fra krevende til relativt parkert. I hvert fall som kommunikasjonslinje. Det er ingen i Washington som heretter vil være særlig interessert i å høre om hvordan vi teller fisk sammen utenfor kysten av Finnmark og Murmansk oblast.

Les også Sofie Høgestøl: «Putin og hans regime må straffes på lik linje med nazistene»

Men at den norske samarbeidslinjen som kommunikasjonslinje er død, betyr ikke at Norge med dette er i en dårlig posisjon. Tvert om, ironisk nok. Norske politikere trenger ikke lenger sette Russland på dagsorden i Washington DC.

For Putin har speilet seg inn som agendapunkt nr. 1 i ethvert politisk møte på tvers av Europa og Atlanterhavet. Og enda lenger. Og dermed er den norske grensen mot Russland tilbake til det den tidvis har vært - et område for betydelig oppmerksomhet og fokus for alt av sikkerhetssamarbeid på tvers av Europa og Nato.

Les også Ukraina-invasjonen rammer norsk salg av fisk: – Kunder kansellerer kontrakter

Nå er det egentlig bare ett spørsmål igjen, og det er – hva skal dette koste? Hva skal det koste å få den fulle russeren ut av kjøkken, ut av leiligheten, og ned trappen? Og hvor mange vil han eventuelt ta med seg på veien ut? Nøkkelen ligger i vår felles tilnærming.

Putin må ikke finne så mye som en flik av dagslys i det mørke rommet hvor han leter etter splid som kan utnyttes. Klarer vi dette, på tvers av Nato og Europa, kan vi kanskje, om ikke altfor lenge, stå sammen i vinduet å se Putin vandre alene hjem i nattemørket.