Bybanen over Bryggen er riktig valg

De faglige utredninger tyder på at tunnelløsningene kan føre til betydelige problemer også for Bryggen.

De drøyt to milliardene ekstra som en tunnel her ville ha kostet, kan brukes til noe mer fornuftig, mener innsenderen.

Arild Holt-Jensen Professor emeritus i geografi

Olav Reikerås stiller i BT 4. oktober spørsmål om vi ikke har «råd til å skåne Bryggen». Men er det en tunnelløsning som «skåner Bryggen»?

De faglige utredningene tyder på at tunnelløsningene kan føre til betydelige problemer også for Bryggen gjennom endringer i grunnvannssituasjonen, og for nærmiljøet ved anlegg av de underjordiske banestasjonene. Disse banestasjonene forlenger for mange reisetiden med mer gangavstand, selv om kjøretiden er litt mindre enn over Bryggen.

Følelsesmessig er valget mellom bane over Bryggen eller i tunnel et vondt valg for de fleste av oss. Men som ledd i det grønne skiftet er det et faglig og politisk riktig valg å holde på Bryggen-alternativet.

Bybanens funksjon er å danne et grunnleggende transportnettverk som binder sammen og gir grunnlag for fortetting i knutepunkter innenfor det utbygde byområdet. Da trenger man flere stoppesteder, og at banen over Bryggen videreføres i Sjøgaten og Helleveien.

Tunnelalternativet er beregnet å gi en merkostnad på 2,2 milliarder i byggekostnader og kan bli seks til ti ganger mer kostbart å drifte enn dagalternativet over Bryggen. Reikerås mener dette er kostnader vi må kunne dekke; med økt statsstøtte? Jeg tror det vil være mer fornuft i å satse og søke midler til videre utbygging av banen til Fyllingsdalen ved å forlenge denne til Loddefjord.

Det viktigste er at vi slutter å tenke som bilister. Bekymring for økt trafikk i Øvregaten ved stengning av Bryggen for biltrafikk er forståelig, men gamle typer trafikkprognoser står for fall. Vi har virkemidler for å kontrollere trafikkmengden.

Det kan være grunn til å ta frem gamle planer som forutsatte at hele indre sentrum kunne bli fri for all gjennomgående biltrafikk.