Kongen som austlending

Kongen bør lesa bokmål og nynorsk med det austlandske tonefallet sitt.

Nyårstalen på bokmål eine året, og på nynorsk det neste, er ein god idé, meiner innsendaren.

Erlend Bakke Askøy

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bør kong Harald som Noregs statsoverhovud lesa opp talar på bokmål og nynorsk; dei to måla som den norske staten reknar som sine to jamstilte norske mål? Det er eit kjernespørsmål i det ordskiftet som går no, det vil seia om kongen bør lesa opp nyårstalen sin på bokmål eine året og på nynorsk det neste.

Dette er bakgrunnen: I den norske skulen har alle elevar rett til å læra seg å lesa og skriva på bokmål og nynorsk. Skulen og lærarane har dimed plikt til å oppfylla denne grunnleggande elevretten. Ja, når elevane er ferdige med grunnskulen etter ti år, har dei faktisk rett til å kunna bokmål og nynorsk som sine eigne skriftmål og lesemål.

Difor skal me i utgangspunktet venta at slike særs statsberande personar som det norske statsoverhovudet og den norske statsministeren (anten det er ei Erna eller ein Jonas) les opp talar på bokmål og nynorsk.

«Hvilket nynorsk talemål skulle så kongen holdt seg til?» spør Odd Arve Gjevik i BT 29. september. Sidan kongen er austlending, er svaret lett å sjå: Kongen bør lesa bokmål og nynorsk med det austlandske tonefallet sitt. Gjevik sjølv bør som trønder lesa bokmål og nynorsk med trøndertone.

Eg bør lesa opp som den kristiansandaren eg er, just som kronprinsesse Mette-Marit; ho som nyleg har teke på seg å vera høg vernar av institusjonen Nynorsk kultursentrum.