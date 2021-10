Når været kan stabilisere strømprisen

Med smart planlegging kan vi bruke det vi vet om vær og vind for å unngå å bygge mer vindkraft enn vi egentlig trenger.

Dersom man binder sammen vindparker, kan man i større grad sikre seg en stabil kraftproduksjon, skriver Ida Solbrekke. På bildet er havvindparken Walney Extension utenfor Blackpool i Storbritannia.

Ida Marie Solbrekke Stipendiat, Geofysisk Institutt ved UiB og Bergen Offshore Wind Centre.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Lavere vannstand i magasinene enn normalt, og lite vind i Danmark og Nord-Tyskland, har gitt rekordhøye strømpriser i Norge og Europa. Er dette en situasjon vi må leve med fremover, eller finnes det gode løsninger for å unngå slike prishopp?

En hovedforskjell mellom strømproduksjon fra fossile energikilder som f.eks. gass og fra fornybare energikilder, som sol og vind, er graden av regularitet. Ved å bruke gass til strømproduksjon, får man generert strøm etter behov.

De fornybare kraftressursene, derimot, kan ikke mennesker råde over på samme måte: Vi får ikke strøm fra vind når det ikke blåser, samtidig som solenergien svinger voldsomt dersom det er skyer til stede. Denne uforutsigbarheten gir en ny dimensjon av usikkerhet i et grønt kraftmarked.

Ida Solbrekke har nylig ledet et forskningssamarbeid som viser hvordan vindkraftproduksjon bør utnytte at det er forskjellig vindforhold på forskjellige steder for å redusere svingningene i strømforsyningen fra vind.

Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) skal vind være den dominerende kraftressursen i Europa i 2040. På bakgrunn av dette, hvordan kan vi nyttiggjøre oss av variasjoner i vinden heller enn å se på det som et problem?

Før jeg svarer på det, må vi først forstå hva vind er.

Vind oppstår som følge av temperaturforskjeller på jordkloden vår. Vinden prøver å bli kvitt temperaturforskjellene ved å flytte varm luft til kalde steder. Slik oppstår høytrykk og lavtrykk slik vi kjenner dem fra værmeldingen.

Disse værsystemene rammer steder på ulikt vis. Dette resulterer i at ulike steder opplever forskjellige vær- og vindsituasjoner: Det kan være blikkstille i Nordsjøen, samtidig som det blåser kraftig på Helgelandskysten.

Vinden varierer på tidsskala fra et øyeblikk til årsvariasjoner, og fra et sted til et annet. Hvordan kan dette utnyttes for å redusere variabiliteten i strømforsyningen? Gjennom min forskning viser jeg hvordan vi bør benytte oss av steder som typisk har ulik vær- og vindsituasjon når ny vindkraftutbygging og infrastruktur skal bygges.

Fakta Bergen Offshore Wind Centre Samler Universitetet i Bergen sin satsing på havvind

Senteret har tre fokusområder: Vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker Les mer

Ideen er å bygge ut vindparker på flere steder og koble dem til et felles strømnett, slik at vindparkene kun gir én samlet strømproduksjon, og ikke én hver for seg. Dersom det da blåser mye på et sted, og lite et annet sted, vil den samlede strømproduksjonen være mindre variabel. Dette vil være med på å hindre slike hopp i strømprisen.

Ideelt sett burde vindparkene produsere helt i motfase med hverandre, men så ideelt er det dessverre ikke. Men, det går an å bruke dette til en viss grad, også ved å utnytte komplementariteten på tvers av grønne energiressurser; som vind, sol og vannkraft.

Med en stadig større andel grønn kraftproduksjon, er det mye som peker i retning av flere slike krevende kraftsituasjoner, slik vi opplever denne høsten.

Les også Havvind er en avgjørende global klimaløsning

Lar vi muligheten for et stort sammenkoblet strømnett uten gode overføringskabler gå fra oss, vil alle land måtte ta høyde for vindstille situasjoner og dager med lite sol – og dermed bygge ut mer kraftproduksjon enn de egentlig trenger.

Istedenfor kan vi planlegge smart for å unngå nettopp dette ved å utnytte det vi vet om vær og vind på nye måter når det bygges kraftanlegg og strømnett – på tvers av landegrenser og regioner.

Da vil det til enhver tid alltid være steder med vind og andre med sol osv., slik at kraftproduksjonen og dermed strømprisen blir mindre varierende.

Dette er ikke uoverkommelig, det krever bare samarbeid og planlegging.