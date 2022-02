Liten trøst av Ringveg øst

Mer motorvei skaper mer trafikk.

Gabriel Fliflet har liten tro på at Ringveg øst vil bidra til å begrense biltrafikken, snarere tvert imot.

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Kan en firefelts Ringveg øst (Vågsbotn-Arna-Fjøsanger) fjerne trafikkslummen fra Bergens sentrale deler? Trafikkplanlegger Helge Hopen tror dette i BT 29. januar. Statens vegvesen er ikke enig. I sin planrapport fra 2021 slår de fast at Ringveg øst samlet sett fører til mer trafikk, og knapt nok fjerner trafikk fra sentrale bystrøk – det som var selve kongstanken bak prosjektet!

Hopen skriver derimot at Ringveg øst har et potensial til å fjerne opp mot 50 prosent av trafikken på dagens E39, og føyer til: «Dette forutsetter tiltak for å lede trafikken ut på ringveien, og det må vi ha.»

Hvilke tiltak? Skal man doble bompengene i sentrale strøk, gjøre om veifelt til kollektivfelt? Dette er usikre forutsetninger for milliardinvesteringer: Tiltakene er kontroversielle, blir kanskje aldri gjennomført, og om de blir, kan de lett fjernes med nye politiske flertall. I så fall står vi igjen med nok en ny motorvei, som skaper mer totaltrafikk, men knapt nok fjerner trafikk fra Bergens sentrale deler.

Vi har et mål om nullvekst i privatbiltrafikken i Bergen. Det er tungt politisk forankret. Hopens argumentasjon bygger på at vi vil mislykkes. Han vil bygge mer vei. Problemet er at mer vei fører til mer trafikk: I en byregion som vokser, vil nye veier lokke flere til å kjøre mer.

Den nye trafikken fører til kapasitetsproblemer andre steder, krav om mer vei for å fjerne de nye køene – og så har vi det gående. Nye motorveier øker byspredningen og flere folk blir avhengige av bil. Dette er en ond spiral som vi må bryte.

Klimagassutslippene fra byggingen av en firefelts Ringveg øst vil være formidable. Klarer Bergen å nå sine klimamål med en slik tilleggsbelastning? Bare det å frakte tunnelmassene vekk, vil være en gigantisk oppgave – og hvor skal vi gjøre av dem? Bygdelag blir raserte og matjord ødelagt, om Statens vegvesen lykkes med å presse gjennom sin firefelts trase Arna-Vågsbotn.

Skadevirkningene av en firefelts Ringveg øst er for store. Vekst i biltrafikken er ingen naturlov. Sårbarheten i trafikksystemet kan vi minke, ved både å satse på et mangfold av reisemåter (bane, buss, sykkel, tog i tillegg til bil) og konkrete enkeltgrep: Den forlengede Fløyfjelltunnelen vil gjøre det mulig å ha trafikk i begge retninger i samme tunnelløp, om det andre tunnelløpet må stenges – en viktig forbedring!

Vi i Naturvernforbundet støtter også planen fra fylkesadministrasjonen om tunnel forbi Grimesvingene, og mener en varsom oppgradering og sikring av dagens vei Nesttun-Arna-Vågsbotn vil tjene oss vel.