Veiene skriker etter vedlikehold

Politikerne sikter for lavt når det gjelder veistandard.

«Norsk veipolitikk er ute av takt med befolkningen», skriver Liv Røssland i NAF.

Liv Røssland Daglig leder, NAF Bergen og omegn

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norsk veipolitikk er ute av takt med befolkningen. Flertallet av landets innbyggere mener at nå må veivedlikehold prioriteres høyere. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk blir bedt om å prioritere.

Det er resultatene fra en stor og landsdekkende undersøkelse som NAF har gjort, med svar fra over 4000 personer.

Spesielt er folk i distriktene tydelige i sin beskjed: De kjenner problemet med utrygge og forfalne veier mest på kroppen. Mer enn tre av fire i de minst sentrale strøkene vil at veivedlikehold skal prioriteres høyere.

Derfor fremstår det rart for mange når de hører at bare hver femte veikrone i Norge brukes på veivedlikehold. Veivedlikehold er for dårlig prioritert, og har vært det lenge.

Store, bompengefinansierte prestisjeprosjekter spiser det meste av veibudsjettene.

Dommen fra norske trafikanter er ikke tatt ut av løse luften. Norske veier skriker etter vedlikehold. Beregninger fra Statens vegvesen viser at etterslepet bare på fylkesveiene er på 45–75 milliarder kroner.

NAF mener at vi fortsatt skal investere i nye veier, men brøken må endres.

Det må brukes mer penger til vedlikehold og fornying enn i dag. Vedlikehold og fornying er viktig for folks trygghet på hverdagsreisene, og bedre vedlikeholdte veier reduserer risikoen for at et uhell blir til en ulykke.

Politikerne sikter for lavt med midlene som i dag skal gå til vedlikehold og fornying. Etterslepet på veinettet må prioriteres høyere og vi mener det er fullt mulig å fjerne vedlikeholdsetterslepet på norske veier innen 2030.