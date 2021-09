Ressursøkonomi i praksis

Felles eiendom som fjord og kyst blir ikke verdsatt på rett måte.

Innsenderne er enige med Jens Lorentzen, som i BT 27. august tok til orde for en bedre forvaltning av naturressursene.

Sigmund Engesæter Pensjonist med 43 års erfaring fra Fiskeridirektoratet

Rögnvaldur Hannesson Professor emeritus, NHH

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi likte godt Jens Lorentzen sitt innlegg i BT 27. august: «Fjordene dør». Her kommer han inn på sentrale spørsmål når det gjelder forvaltning av naturressurser.

Enhver økonomisk aktivitet skal prises og beskattes riktig. Prisen og skatten skal reflektere verdien av de ulike innsatsfaktorene som inngår i produksjonen. Dette er verdien av kapital (produksjonsutstyr), arbeidskraft og de råvarer som brukes i produksjonen.

Når det gjelder bruken av naturressurser, er det slik at verdien av disse som oftest ikke blir inkludert på rett måte.

Eneste økonomiske aktivitet der naturressursen er verdsatt og beskattet på rett måte, er oljeindustrien, skriver Sigmund Engesæter (til v.) og Rögnvaldur Hannesson.

Det er helt riktig som Lorentzen påpeker, at det å bruke felles eiendom som fjord og kyst ikke blir verdsatt på rett måte. Her har den enkelte med konsesjon fått adgang til å utnytte fellesskapets eiendom til produksjon av verdifull fisk, uten at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdien av produksjonen.

Denne skjevheten gjør at enkelte har tjent seg rike, og at utenlandske investorer ser på eierskap i den norske oppdrettsnæringen som svært lukrativt.

Les også Regjeringen foreslår omlegging av petroleumsskatten

Andre eksempler på manglende verdsetting av naturressursene er illustrert i diskusjonen om vindkraft. Her er det slik at utenlandske selskaper har investert i vindmøller, vel vitende om at naturressursene fjell og vind ikke beskattes riktig, og at det derfor er penger å tjene på produksjon av strøm fra vindkraft i Norge.

Dette spørsmålet vil også bli aktuelt i forbindelse med mineralutvinning fra havbunnen og vindmøller til havs, bebudet som en del av det grønne skiftet.

Les også Flere partier åpner for grunnrenteskatt: – Hadde vært innført om det ikke var for lakselobbyen

Det har også vært en diskusjon om verdsetting og beskatning av fiskeressursene som enkelte har anledning til å utnytte. Her har man vært inne på temaet om skattlegging av ressursrente, men enhver diskusjon er blitt stoppet på et tidlig stadium.

Foruten vannkraft, er oljeindustrien eneste økonomiske aktivitet der naturressursen er verdsatt og beskattet. Her betaler oljeselskapene en spesiell petroleumsskatt på 56 prosent, i tillegg til vanlig selskapsskatt på 22 prosent. Det var mange som mente petroleumsskatten var et altfor stort krav og at oljeselskapene ville trekke seg fra norsk sokkel.

Tiden har vist det motsatte. Som norsk petroleumshistorie viser med all tydelighet, er riktig verdsetting og beskatning av naturressursene som innsatsfaktor i økonomien meget viktig.