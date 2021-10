Ligg unna vårt elskede Bryggen!

Bryggen har vært et møtested i århundrer. En bybane her ville blitt et ødeleggende fremmedelement for fremtiden.

«Denne plassen kunne vært en ordentlig piazza for folket – fri for motorisert ferdsel», skriver Trym H. Aafløy.

Trym H. Aafløy Bergen bystyre og Vestland fylkesting (uavh.)

Det handler om en livslang forelskelse. Ikke bare for meg, men trolig for et stort flertall av innbyggerne i byen vår – gjennom hundrevis av år. Og forhåpentligvis i hundrevis av år fremover.

Bilene har vært der mindre enn hundre år. Trikkene enda kortere tid. Men menneskene har vært her siden før svartedauden. Siden før kong Håkon Håkonsson. Før Magnus Lagabøte. Før Sigurd Jorsalfar. Før Magnus Berrføtt. Trolig til og med før Olav Kyrre.

Historikerne mener at det alt var bebyggelse på østsiden av Vågen da kong Olav Kyrre bestemte å slå en kjøpstad her. Han etablerte byen bl.a. ved å la Kristkirken bygges på Holmen, der Bergenhus festning i dag ligger.

Bryggen brant mange ganger, men bebyggelsen ble alltid bygget opp igjen. Og igjen. Og igjen. Folket ville at Bryggen skulle bestå. Hanseatene kom og dro igjen, men etterlot seg en spennende historie.

Etter bybrannen i 1955 ble mye gjenoppbygget for å bevare det mest sentrale i byens historie, skriver Aafløy.

Etter den siste storbrannen på Bryggen i 1955, var det «fremsynte» mennesker i byen som tok til orde for rive «hele dritten» for fremskrittets skyld. For å bygge noe nytt og fremtidsrettet i stedet. De ble heldigvis nedstemt til slutt.

Den brannherjede husrekken og bryggegårdene fra 1700 ble gjenoppbygget. I tillegg ble Finnegården, der Hanseatisk museum ble etablert i 1872, rehabilitert og jekket opp for at vi skal bevare det mest sentrale i byens historie!

Men Bryggen er ikke bare museum! Bryggen er blitt et kjært møtested for bergensere, tilreisende og turister. Lokalene brukes ennå til et utall av virksomheter og forblir levende og virksomt.

Utallige skoleklasser har fått lære om middelalderens Bergen, og Bryggens museum har utstillinger i verdensklasse om liv og virke i høy- og senmiddelalder i en av Nord-Europas viktigste byer.

Den brede kaifronten vi har foran Bryggen i dag, ble anlagt for omkring 100 år siden. Men særlig etter 2. verdenskrig har biltrafikken overtatt, på grunn av den smale topografien her. Men denne plassen kunne vært en ordentlig piazza for folket – fri for motorisert ferdsel.

En trafikkfri plass både for hverdag og festivitas. Ikke bare 17. mai, Hansadager og skutefester, men også til gateteater, torgdager, utendørs kulturscene, utepils, festivaler, julemarkeder og andre arrangementer der mennesker kan møtes. Fotgjengerne trenger hele plassen – hele tiden!

Det får vi kanskje ikke.

Igjen er det «fremsynte» mennesker både i og utenfor byen som vil ha «fremskritt» på Bryggen. Et mindretall i bystyret vil presse gjennom en bybane foran Bryggen – og med seg vil de ha et fylkesting vesentlig bestående av hordalendinger, sogninger og fjordinger. En forsamling med et perifert forhold til Bryggens betydning for oss som bor her – som har et evig kjærlighetsforhold til Bryggen.

Dette er de to omdiskuterte traseene for bybane til Åsane, en langs Bryggen og en i tunnel. Tunnelforslaget som er levert, er ubrukelig, ifølge Aafløy.

En bybanetrasé vil måle åtte til ti meter i bredden og vil stjele en stor del av arealet mellom husrekken og kaifronten.

Det å legge en skinnegående bane her ville bli et ødeleggende fremmedelement for fremtiden. En evig strøm av 42 meter lange og 2,5 meter høye stålmastodonter på jernhjul – som snegler seg nådeløst frem og tilbake opptil hvert annet minutt i rushtiden. Mellom spaserende voksne, løpende barn, syklister, skatere, barnevogner, rullestoler, blinde og svaksynte.

Feststemte mennesker på en lett snurr til og fra uteserveringene om sommeren, sosende turister og togende skoleklasser på vei til og fra det historiske middelaldersentrum. Guidegrupper med japanere med kameraer på magen, undrende svensker, nysgjerrige dansker, imponerte engelskmenn, tyskere, indere, albanere og kinesere – folk fra alle verdenshjørner som kommer for å oppleve ekte middelalderhistorie, ikke et snikende jernmonster på hjul.

Feststemte bergensere og turister med kamera kan gi flere ulykker hvis det kommer bane over Bryggen, mener innsenderen.

Med bane der vil det bli ulykker, blod, tårer og tenners gnissel, og det vil ødelegge fullstendig for Bryggen som fotgjenger-eldorado. Bare se på den ødelagte gågaten på Nesttun.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder å bygge tunneler for alle formål. La noen som ØNSKER å designe en god og effektiv bybanetunnel, få den oppgaven, i stedet for de som tydeligvis ikke ønsket det, men nå har levert et ubrukelig forslag.

Klarer de å presentere en god tunnelløsning, skal jeg stemme for den. Men ligg unna bergensernes elskede Bryggen!

