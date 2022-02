Et kinderegg for klima, utvikling og eksport

På årets klimatoppmøte i Egypt vil vi få klar beskjed: Klimakutt forutsetter raskere utbygging av fornybar energi.

Det må investeres rundt 1000 milliarder dollar i fornybar energi for å nå 1,5-gradersmålet, ifølge IEA. Det er en syvdobling fra dagens nivå. På bildet er vindturbiner i Sør-Afrika.

Sigrun Gjerløw Aasland Leder i Miljøstiftelsen ZERO

Eivind Fjeldstad CEO i Norwegian-African Business Association

Samme år som FNs klimapanel la frem sin dystreste rapport noensinne, gikk globale klimagassutslipp opp.

India hadde for eksempel en kraftig nedgang i utslipp i 2020, men sterk økning i kullforbruk bidro til en utslippsvekst på snaut tolv prosent i 2021.

Sterk økonomisk vekst gjorde at etterspørselen etter elektrisk kraft steg mer enn det fornybar energi klarte å dekke, og verdens produksjon av kullkraft økte med ni prosent i 2021, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Høye gasspriser bidro også til å gjøre kullkraft mer lønnsomt igjen.

Kull står for 40 prosent av de globale klimagassutslippene, og skal og må fases ut. Samtidig må 700 millioner mennesker som er uten tilgang til strøm, få tilgang til moderne energi.

Når neste klimatoppmøte skal avholdes på det afrikanske kontinentet, vil beskjeden være klar: Verdens fattigste kan ikke betale for nødvendige utslippskutt.

Klimainvesteringsfondet må få økt sin årlige tilføring fra en milliard kroner til fem milliarder kroner, mener Sigrun Gjerløw Aasland og Eivind Fjeldstad.

Det var en svært god nyhet da Kina i fjor høst kunngjorde at de vil stanse finansiering av kullkraft i utlandet. Dette kan bety at over halvparten av planlagte nye kullkraftverk ikke blir noe av. Men energibehovet blir ikke borte.

For å nå 1,5-gradersmålet trengs en syvdobling av investeringene i fornybar energi (sol, vind og vannkraft) til rundt 1000 milliarder dollar innen 2030, ifølge IEA. En stor del av disse investeringene trengs i land med mye kullkraft, slik som India, Vietnam, Indonesia og Sør-Afrika.

Det er mange årsaker til at kull foretrekkes i utviklingsland og vekstøkonomier. Fornybar energi har lave driftskostnader, men høye investeringskostnader. Det betyr ofte høyere barrierer i land med knapphet på kapital. På lengre sikt kan investeringene gi lang og stabil avkastning. For den som har kapital og kompetanse, er mulighetene store.

Norske energiselskaper er blant de viktigste aktørene på fornybarfeltet i en rekke land, som utbyggere, planleggere og investorer. Men langt flere kan gjøre mer, og flere bør delta i dette markedet. Det er imidlertid ikke risikofritt, og eksisterende garantiinstrumenter, infrastruktur og finansieringsmuligheter er for mange utilstrekkelige til å ta steget.

Det er bra at regjeringen vil styrke fornybar energi i utviklingspolitikken. Norad har gode ordninger for risikoavlastning rettet mot fattige land med høyere politisk risiko med garantiordningen og støtte til prosjektutvikling.

Disse ordningene, og det nye Norad-programmet Energi for utvikling, må økes videre i 2023. Norfund har vist at fornybarinvesteringer i utviklingsland kan gi god avkastning.

India er ett av flere kulldominerte land som må endre energiproduksjonen sin. På bildet vasker to arbeidere solceller i Gujarat.

Men 1,5-gradersmålet og klimafinansiering er et ansvar som går langt utover bistandsbudsjettet. Gjennom Parisavtalen har verdens rike land forpliktet seg til 100 milliarder dollar i årlig klimafinansiering til fattige land. Leverer de ikke på dette, står hele avtalen i spill.

Som et første skritt må regjeringen øke Klimainvesteringsfondet fra en milliard kroner pr. år i friske midler til fem milliarder kroner pr. år. Deler av dette har lite eller ingenting med bistand å gjøre, men er langsiktige investeringer som bidrar til å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser, i land med moderat risiko. Riktig utformet kan fondet utløse privat og institusjonell kapital opp mot 250 milliarder.

Det er problematisk at Klimainvesteringsfondet, og de fleste virkemidler vi har for å utløse flere investeringer i fornybar energi i utviklingsland, skjer over bistandsbudsjettet. Tilgang på strøm og jobber i store infrastrukturprosjekter er selvsagt bra for utvikling. Men det er også bra for verden. Og det går en grense for hvor mye vi får plass til innenfor en prosent av BNP, som norsk bistand nå utgjør.

Regjeringen har satt som mål å doble norsk eksport. Sol, vind, vann og hydrogen gir store muligheter også for norske virksomheter. Derfor bør næringspolitiske virkemidler bygge opp under det grønne skiftet, både hjemme og ute. Innovasjon Norge og Eksportfinansiering Norge (Eksfin) bør få tydeligere mandat til å finansiere prosjekter med klimaeffekt i fremvoksende markeder.

I tillegg har oljefondet en åpenbar rolle å spille. For direkteinvesteringer i fornybarprosjekter har fondet så langt valgt å begrense seg til utviklede markeder i Europa og Asia. Tiden er nå moden for å utvide horisonten til fornybar energi i fremvoksende markeder.

ZEROs analyser anslår at Norge, gjennom en slik storstilt fornybarsatsing, kan bidra til unngåtte utslipp fra kullkraft på om lag 50 millioner tonn CO₂ pr. år. Det er like mye som Norges egne årlige utslipp. Dette vil være det aller viktigste Norge kan gjøre utenfor egne grenser for å kutte utslipp og nå klimamålene.

Det er bra for utviklingsland, men også for norsk eksport og globale klimakutt. Dette er et kinderegg vi ikke har råd til å glippe, og kan bli det viktigste norske bidraget under klimatoppmøtet i Egypt i november.