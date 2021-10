Jeg var en som klatret mot toppen, forbi fellesskapet og fellesoppgavene

Skaper vinnere tapere, eller ...?

Hvorfor er det viktig for enkelte mennesker å hele tiden flytte sin brikke foran alle andres for å vinne? spør Åse Gulbrandsen.

Åse Gulbrandsen Forfatter og poet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fra jeg var ti til jeg var seksten behøvde jeg ikke å bære vann fra brønnen på hytten. De andre bar vann, men ikke jeg. Jeg skulle ikke bære vann, jeg skulle ikke bære stein, eller rydde, eller trekke garn. Jeg skulle trene! Jeg var turner, og jeg skulle bruke all tid på trening og restitusjon. Ikke annet!

Alt det andre skulle alle de andre gjøre, mens jeg trente og restituerte. For jeg skulle bli norgesmester i turn. De andre skulle jobbe for fellesskapet. Men ikke jeg. Jeg ble norgesmester, fordi jeg hadde trent og restituert, hele min tid. Men jeg hadde ikke båret vann, jeg hadde ikke båret stein, jeg hadde ikke ryddet, eller trukket garn.

Jeg hadde forstått at min viktigste oppgave var å bli norgesmester i turn. Jeg var sentrum i mitt liv. Mine muskler, min kondisjon, mine leddutslag var sentrum i mitt liv. Ikke de andre! Ikke fellesskapet, ikke dugnadene, ikke samhørigheten.

«Jeg hadde forstått at min viktigste oppgave var å bli norgesmester i turn», skriver Åse Gulbrandsen (bildet) om oppveksten.

Jeg var en som klatret opp mot toppen. Forbi fellesskapet, og forbi fellesoppgavene, forbi de som ga opp, forbi de som tok pauser, forbi de som kysset gutter, forbi, forbi, forbi ...

Hvorfor er det viktig for enkelte mennesker å hele tiden flytte sin brikke foran alle andres for å vinne? Hvorfor bruker en mann to år av sitt liv, hvert eneste minutt, på å nå toppen av fjellet K2? Det kan umulig være for å sjekke ozonlaget, eller for å få utsikt til flyktningleiren i Moria.

Eller hvorfor bruker en kvinne all sin tid på å holde pusten lengst mulig under vann? Jeg antar at det ikke er for å sjekke oppdrettsanleggenes påvirkning på laksebestanden. Eller hvorfor teller han pengene sine hver eneste dag, og smiler bredere for hver million som danser inn på kontoen i Sveits? Penger som nok ikke skal videresendes til rusomsorgen, antar jeg.

Det er for å vinne, være den beste, den tøffeste og den sterkeste. Pushe til yttergrensen av hva som er mulig. Bevisst eller ubevisst, presset av andre eller av seg selv.

Men hva med fellesskapet? Hva med alle de andre? Hva med de som fremdeles ikke har fått ut en eneste brikke på Ludo-brettet? Hva med fellesinnsatsen og alle dugnadene, samholdet og felles verdier?

De oppstår fordi ikke alle har dette målet om å nå lengst, hoppe høyest, løpe fortest og tjene mest. De aller fleste har ikke disse sære behovene – heldigvis!

Men de aller fleste underholdes, klapper i hendene når stjernen når målet, finner kloke perspektiver fra tribunen, opprettholder samholdet og er nok sjeleglade for at andre tar den jobben. For noen må jo helt ut til kanten av stupet for å se hvor langt det er ned.